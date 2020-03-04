Клоппа не беспокоит форма "Ливерпуля"

После вылета из Кубка Англии наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не переживает по поводу формы своей команды.

В минувшую субботу "красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Уотфорда" со счетом 3:0.



А уже во вторник вечером "Ливерпуль" потерпел второе поражение подряд, проиграв "Челси" со счетом 2:0 в Кубке Англии. Однако Клопп остался доволен многими аспектами игры своей команды и не видит повода для беспокойства.



"Проигрывать 2:0 не бывает приятно, но в данном случае результат относительно легко объяснить. Мы совершили две огромных ошибки, когда забивались голы".



"Продемонстрированная сегодня вечером игра совершенно отличалась от игры против "Уотфорда". Против "Уотфорда" мы сыграли очень плохо. Сегодня мы сыграли не так уж плохо".



"Мне понравилась наша реакция. Мне понравилось, как мы сыграли. Временами мы были весьма хороши".



"Это был супер напряженный матч. Мы сделали семь перестановок в составе, и мы знали, что матч будет таким. Но меня не беспокоит наша форма. Таков футбол".



"Мы никогда не думали, что это будет легкий сезон, что это будет легкий период, что сегодня вечером будет легкий матч. Ничего такого. Нам всегда было сложно, но сегодня мы были очень хороши. Нам просто немного не хватило в решающие моменты, и мы должны признать это", — цитирует Клоппа Sky Sports.