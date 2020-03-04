"Тоттенхэм" продал Ваньяму в "Монреаль Импакт"

"Тоттенхэм" официально объявил о продаже полузащитника Виктора Ваньямы в "Монреаль Импакт" из МЛС.

После своего перехода из "Саутгемптона" в июне 2016 Ваньяма сыграл 97 матчей за "шпор" и забил семь голов, включая гол в прощальном матче клуба на Уайт Харт Лэйн".



В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний кениец отметился лишь двумя поздними появлениями на замену, не найдя своего места в планах главного тренера Жозе Моуриньо.



Теперь Виктор будет выступать за "Монреаль Импакт", возглавляемый бывшим нападающим "Арсенала" Тьерри Анри. Условия сделки двух клубов не разглашаются.