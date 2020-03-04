"Тоттенхэм" продал Ваньяму в "Монреаль Импакт"

Виктор Ваньяма "Тоттенхэм" официально объявил о продаже полузащитника Виктора Ваньямы в "Монреаль Импакт" из МЛС.

После своего перехода из "Саутгемптона" в июне 2016 Ваньяма сыграл 97 матчей за "шпор" и забил семь голов, включая гол в прощальном матче клуба на Уайт Харт Лэйн".

В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний кениец отметился лишь двумя поздними появлениями на замену, не найдя своего места в планах главного тренера Жозе Моуриньо.

Теперь Виктор будет выступать за "Монреаль Импакт", возглавляемый бывшим нападающим "Арсенала" Тьерри Анри. Условия сделки двух клубов не разглашаются.


Метки Ваньяма, Монреаль Импакт, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 01:15

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