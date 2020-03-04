"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

"Челси" вышел в 1/4 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над "Ливерпулем" со счетом 2:0.

Матч начался с опасного момента у ворот "Челси". Садио Мане получил возможность пробить из пределов штрафной, однако вернувшийся в стартовый состав "синих" Кепа Аррисабалага сыграл надежно.



В ответ на это "Челси" обрушил шквал своих атак на ворота "Ливерпуля". Антонио Рюдигер слегка не поспел на дальнюю штангу после подачи углового и скидки головой Сесара Аспиликуэты, затем Росс Баркли и Виллиан заставили Адриана совершить два хороших сейва.



А уже на 13-й минуте "красные" дрогнули. Фабиньо совершил потерю на подступах к своей штрафной, в результате чего мячом завладел Виллиан и немедленно нанес удар — 1:0. Правды ради, Адриан сыграл неважно и поспособствовал тому, чтобы случился гол.



Гости пошли отыгрываться и уже на 20-й минуте три раз подряд расстреливали Кепу, но тот твердо решил реабилитироваться в глазах своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



На 31-й минуте на ударной позиции вновь оказался Мане, но Кепа уж поймал кураж и добавил очередной сейв в свою коллекцию.



"Ливерпуль" выдал хороший отрезок, но продавить соперника не смог, а ближе к перерыву игра успокоилась.



После перерыва "красные" сохранили хороший контроль над мячом, но "Челси" на своих резких выпадах выглядел предпочтительнее. Впрочем, по-настоящему опасных моментов почти не было — лишь Мейсон Маунт со штрафного пробил в перекладину.



А на 64-й минуте Баркли взял инициативу на себя и, добравшись до подступов к штрафной площади, неотразимо пробил — 2:0.



Вскоре Педро и Оливье Жиру могли окончательно похоронить "красных", но первый не реализовал выход один на один, а удар второго перевел в перекладину Адриан.



"Челси" не удалось забить третий гол, и в концовке матча "синие" предпочли сыграть надежно. Со своей задачей они справились.



Сперва поражение от "Атлетико" в Лиге Чемпионов, затем проигрыш "Уотфорду" в Премьер-Лиге, а теперь вылет из Кубка Англии — впору говорить о небольшом кризисе в "Ливерпуле". "Челси" воспользовался проблемами своего соперника и идет дальше по дистанции.



"Челси" — "Ливерпуль" — 2:0 (1:0)



Голы: Виллиан 13, Баркли 64.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич (Маунт 42), Баркли, Виллиан (Жоржиньо 51), Педро, Жиру (Джеймс 90).



"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана (Салах 80), Джонс (Милнер 70), Минамино, Мане, Ориги (Фирмино 70).



Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане.



"Рединг" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:1 (1:1)

идут экстра-таймы

Голы: Пушкаш 43 (пен) — Макголдрик 2.



"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Болдок, Лундстрем, Берге, Фримен, Осборн, Макголдрик (Шарп 79), Муссе (Макберни 61).



"Вест Бромвич" — "Ньюкасл" — 2:3 (0:2)



Голы: Филлипс 74, Зохоре 90 — Альмирон 33, 45, Лазаро 47.



"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселлс, Роуз, Бенталеб, Шон Лонгстафф, Лазаро (Лежен 90), Альмирон (Шелви 71), Сен-Максимен (Гэйл 80), Жоэлинтон.