"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Виллиан "Челси" вышел в 1/4 финала Кубка Англии благодаря домашней победе над "Ливерпулем" со счетом 2:0.

Матч начался с опасного момента у ворот "Челси". Садио Мане получил возможность пробить из пределов штрафной, однако вернувшийся в стартовый состав "синих" Кепа Аррисабалага сыграл надежно.

В ответ на это "Челси" обрушил шквал своих атак на ворота "Ливерпуля". Антонио Рюдигер слегка не поспел на дальнюю штангу после подачи углового и скидки головой Сесара Аспиликуэты, затем Росс Баркли и Виллиан заставили Адриана совершить два хороших сейва.

А уже на 13-й минуте "красные" дрогнули. Фабиньо совершил потерю на подступах к своей штрафной, в результате чего мячом завладел Виллиан и немедленно нанес удар — 1:0. Правды ради, Адриан сыграл неважно и поспособствовал тому, чтобы случился гол.

Гости пошли отыгрываться и уже на 20-й минуте три раз подряд расстреливали Кепу, но тот твердо решил реабилитироваться в глазах своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

На 31-й минуте на ударной позиции вновь оказался Мане, но Кепа уж поймал кураж и добавил очередной сейв в свою коллекцию.

"Ливерпуль" выдал хороший отрезок, но продавить соперника не смог, а ближе к перерыву игра успокоилась.

После перерыва "красные" сохранили хороший контроль над мячом, но "Челси" на своих резких выпадах выглядел предпочтительнее. Впрочем, по-настоящему опасных моментов почти не было — лишь Мейсон Маунт со штрафного пробил в перекладину.

А на 64-й минуте Баркли взял инициативу на себя и, добравшись до подступов к штрафной площади, неотразимо пробил — 2:0.

Вскоре Педро и Оливье Жиру могли окончательно похоронить "красных", но первый не реализовал выход один на один, а удар второго перевел в перекладину Адриан.

"Челси" не удалось забить третий гол, и в концовке матча "синие" предпочли сыграть надежно. Со своей задачей они справились.

Сперва поражение от "Атлетико" в Лиге Чемпионов, затем проигрыш "Уотфорду" в Премьер-Лиге, а теперь вылет из Кубка Англии — впору говорить о небольшом кризисе в "Ливерпуле". "Челси" воспользовался проблемами своего соперника и идет дальше по дистанции.

"Челси" — "Ливерпуль" — 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан 13, Баркли 64.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич (Маунт 42), Баркли, Виллиан (Жоржиньо 51), Педро, Жиру (Джеймс 90).

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана (Салах 80), Джонс (Милнер 70), Минамино, Мане, Ориги (Фирмино 70).

Предупреждения: Фабиньо, Милнер, Мане.

"Рединг" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:1 (1:1)
идут экстра-таймы
Голы: Пушкаш 43 (пен) — Макголдрик 2.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Иган, О'Коннелл, Болдок, Лундстрем, Берге, Фримен, Осборн, Макголдрик (Шарп 79), Муссе (Макберни 61).

"Вест Бромвич" — "Ньюкасл" — 2:3 (0:2)

Голы: Филлипс 74, Зохоре 90 — Альмирон 33, 45, Лазаро 47.

"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселлс, Роуз, Бенталеб, Шон Лонгстафф, Лазаро (Лежен 90), Альмирон (Шелви 71), Сен-Максимен (Гэйл 80), Жоэлинтон.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 00:45

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 04.03.2020 01:19 # mancunia-planet
    Ну неплохо, неплохо... молодцы пенсы, хотя, просто сдулись колбасята.
    В легком нокдауне после поражений. Голов нет. Ща атлеты еще выйграют и давай дасвиданья...

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  2. thegodfather 04.03.2020 01:17 # thegodfather
    Рхпхпхаххаахахах, норм там выше у долбоеба с ником соса, горит срака, прям пердотяга.

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  3. sausage 04.03.2020 01:16 # sausage
    Так-то пенсам надо порадоваться немного, а то совсем сникли. Эта победа конечно слабое утешения после проёба в чемпике на Бридже, но всё же. Жаль, что на Энфилде скорее всего Ливерпуль их будет принимать в ранге чемпиона и разъебать синих в клочья мотивации особой не будет.

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  4. anabanana94 04.03.2020 01:13 # anabanana94
    Absolutno ebanutie fanaty londonskogo Shelse после порно на Альянц Арене вы проебете все, что можно! Тоттенхэм близок! Рубилово начнется в последних 5 турах, ждите!

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  5. ry-l 04.03.2020 01:11 # ry-l
    Шлюююююююш, шлюш, где ТАА был сегодня?

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  6. thegodfather 04.03.2020 01:10 # thegodfather
    А ведь есть ещё долбоебики в стане зеропуков, верящие в династию и гегемонию тринольпуля.
    Ну да ладно, не будем о душевнобольных...

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  7. cristean2 04.03.2020 01:10 # cristean2
    Гилмор это смесь Фабрегаса и Канте, надеюсь не сломают

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  8. asnural 04.03.2020 01:09 # asnural
    Хендрочсон личная сучка Азара. Ушел Азар, Хендрочсон разомлел

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  9. ry-l 04.03.2020 01:08 # ry-l
    Ну и + Лэмпсу за смелость в эксперименте с Гилмором.
    Где и когда как не в кубке попробовать замену Жоржу было. Эксперимент удался. Ждем Гилмора в центре на два ближайших матча АПЛ. А там уже как карта ляжет. Шикарный игрок растет.

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  10. bezviz 04.03.2020 01:08 # bezviz
    выкидывать лузерку из турниров и лишать побед в разных кубках и чемпионатах - любимое занятие Челси) сколько раз огорчали уже...ой, обоссывали)))

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  11. thegodfather 04.03.2020 01:05 # thegodfather
    Честно говоря радости мало. Для меня это было слишком ожидаемо. Был уверен в победе. Лёгкая.

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  12. ry-l 04.03.2020 01:05 # ry-l
    Ну и по факту, в центр поля у Челси уже переукомплектован.
    Не вижу смысла в каких-то покупках типа Милинкович-Савича и прочих.

    На данный момент у Челси игроки топ-класса в центре: Канте и Ковачич
    В некой прострации находится Жоржиньо.
    На этапе становления в топ-игрока: Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт и Билли Гилмор
    В следующем сезоне уже могут начать заигрывать Коннора Галлахера И Джоша Макичрена.

    От Баркли с Батшуаи, надеюсь, избавимся и этот день будеты вторым счастливым после расставания с Моратой.

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  13. thegodfather 04.03.2020 01:03 # thegodfather
    04.03.2020 00:53 #
    ian

    Наконец, с 3 попытки слили ненужный кубок. Впереди ЛЧ, надо повторить рекорд Реала и выиграть ЛЧ 3 года подряд.
    Если бы Мане получил травму, не простил бы Клоппу и остальным даже за 10 таких КА.

    Источник: http://fapl.ru/posts/77059/?c=1#c7105384

    Скажите обезьянке, что в 2018 в финале реалу проебали, а то мало ли, вдруг инфа в горы ещё не дошла...

    (ответить)

  14. cityland1978 04.03.2020 01:03 # cityland1978
    Сутулый нагнул Гургена) подходит))

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  15. xah 04.03.2020 01:03 # xah
    Просто храни LINKIN PARK

    Просто цени Linkin Park

    (ответить)

  16. slash-lfc 04.03.2020 01:02 # slash-lfc
    РЛЧ-Гилмор-Галлахер через 3 сезона будут лучшим центром в Европе

    Источник: http://fapl.ru/posts/77040/?c=1#c7105086

    (ответить)

  17. j-silver 04.03.2020 01:01 # j-silver
    Вии6али резервом основу зеропуля
    Такой вот нынче будет у вас чемпион апл, хотя они еще могу исполнить чирорта и прое6ать посути выигранный турнир

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  18. slash-lfc 04.03.2020 01:01 # slash-lfc
    У далбаёбов уже новый топарь - Гилмор. Собака на членсиааааа вообще там написала про центр будущего ахахахха :D

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  19. liverpo0ol 04.03.2020 01:01 # liverpo0ol
    да нам этот кубок не нужон

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  20. wolfsmensch 04.03.2020 01:00 # wolfsmensch
    спарти, успокойся и не принимай так всё близко к сердцу, проигран бой, но не война)

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