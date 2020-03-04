Гвардиола назвал самый важный титул "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал самый важный титул, который его клуб выиграл при владельцах из Абу-Даби.

За почти 12 лет при шейхе Мансуре "горожане" добились колоссального прогресса и уже давно считаются одним из сильнейших и престижнейших клубов мира.



В новейшую эру "Сити" выиграл четыре титула Премьер-Лиги, включая два с Гвардиолой, но именно первый из них Хосеп считает самым важным.



"Насколько важно для клуба выигрывать трофеи? Все это началось более 10 лет назад, и многие люди трудились, чтобы это было возможно".



"Самой важной вещью была победа в лиге при Роберто Манчини (2011/12) — это изменило характер клуба".



"Первый титул всегда самый сложный, и Манчини со своими людьми добились этого", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.