Гвардиола назвал самый важный титул "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал самый важный титул, который его клуб выиграл при владельцах из Абу-Даби.
За почти 12 лет при шейхе Мансуре "горожане" добились колоссального прогресса и уже давно считаются одним из сильнейших и престижнейших клубов мира.
В новейшую эру "Сити" выиграл четыре титула Премьер-Лиги, включая два с Гвардиолой, но именно первый из них Хосеп считает самым важным.
"Насколько важно для клуба выигрывать трофеи? Все это началось более 10 лет назад, и многие люди трудились, чтобы это было возможно".
"Самой важной вещью была победа в лиге при Роберто Манчини (2011/12) — это изменило характер клуба".
"Первый титул всегда самый сложный, и Манчини со своими людьми добились этого", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
04.03.2020 00:05
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И самое главное что каждый из четырех титулов был добыт честно, без помощи судей или ВаР
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