Холгейт заключил новый контракт с с "Эвертоном"

Защитник "Эвертона" Мейсон Холгейт заключил со своим клубом новый контракт до июня 2025.

Холгейт присоединился к "ирискам" в 2015 году из "Бернли" и после своего дебюта в августе 2016 сыграл 74 матча за первую команду.



23-летний англичанин совершил настоящий скачок в своем развитии после прихода Карло Анчелотти на должность главного тренера "Эвертона" в декабре.



В прессе даже появились слухи, сватающие Холгейта в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Мейсон сохранил верность мерсисайдскому клубу.



"Это мой пятый год в "Эвертоне", и я значительно вырос за этот период как человек и игрок. Учитывая курс развития клуба, быть здесь сейчас — это замечательно, я в восторге насчет этого".



"Мы хотим сделать следующий шаг и претендовать на большее. Я хочу побеждать, и я вижу нас выигрывающими трофеи. Это определенно позитивное время, чтобы быть здесь, и мне не терпится увидеть, как далеко мы сможем зайти", — сообщил Холгейт evertontv.