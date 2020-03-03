Анчелотти заставил свой штаб учить английский

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти потребовал от своего штаба улучшить английский язык.

Когда в декабре Анчелотти пришел на место уволенного Марку Силвы, он привел с собой шестерых верных помощников, включая своего сына Давиде и зятя Мино Фулько.



У самого Карло отсутствует языковой барьер — в прошлом он на протяжении двух сезонов тренировал "Челси". А вот у помощников итальянского специалиста не все так гладко с английским, и теперь им придется этим заняться, чтобы лучше адаптироваться к Премьер-Лиге.



"Я привел сюда своего сына как ассистента, видеоаналитика, я привел сюда троих тренеров по физической подготовке и специалиста, который отвечает за восстановление игроков. Это шестеро людей. Больше никого не будет".



"Я очень доволен, потому что мы хорошо трудимся вместе с другими сотрудниками, которые здесь уже были. У нас нет проблем, просто кое-кто из моего штаба не говорит свободно по-английски, но я заставляю их разговаривать на английском, учить английский. Пока что все хорошо", — цитирует Анчелотти The Guardian.