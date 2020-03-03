Анчелотти заставил свой штаб учить английский

Карло Анчелотти Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти потребовал от своего штаба улучшить английский язык.

Когда в декабре Анчелотти пришел на место уволенного Марку Силвы, он привел с собой шестерых верных помощников, включая своего сына Давиде и зятя Мино Фулько.

У самого Карло отсутствует языковой барьер — в прошлом он на протяжении двух сезонов тренировал "Челси". А вот у помощников итальянского специалиста не все так гладко с английским, и теперь им придется этим заняться, чтобы лучше адаптироваться к Премьер-Лиге.

"Я привел сюда своего сына как ассистента, видеоаналитика, я привел сюда троих тренеров по физической подготовке и специалиста, который отвечает за восстановление игроков. Это шестеро людей. Больше никого не будет".

"Я очень доволен, потому что мы хорошо трудимся вместе с другими сотрудниками, которые здесь уже были. У нас нет проблем, просто кое-кто из моего штаба не говорит свободно по-английски, но я заставляю их разговаривать на английском, учить английский. Пока что все хорошо", — цитирует Анчелотти The Guardian.


Метки Анчелотти, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 03.03.2020 22:32 # zloy-vasya
    Разве в Английских клубах не в контракте прописано знать английский язык?

    (ответить)

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