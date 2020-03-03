Парлор утешил "Ливерпуль" после поражения от "Уотфорда"

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор нашел слова утешения для "Ливерпуля" после первого в сезоне поражения "красных".

В минувший уикенд "Ливерпуль" был разгромлен "Уотфордом" со счетом 3:0, прервав свою 44-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге.



Таким образом, рекорд "Непобедимых" "Арсенала" выстоял, и Парлор, будучи частью той команды, рад этому, но в то же время считает, что для "Ливерпуля" ничего страшного не случилось.



"Был ли я рад поражению "Ливерпуля"? Конечно! Я выпил несколько бокалов тем вечером!"



"Рекорды существуют для того, чтобы их покоряли, и я уверен, на моем месте игроки "Ливерпуля" чувствовали бы то же самое — они бы хотели, чтобы мы проиграли!"



"Но это не так важно, правда. Я знаю, что это очень хороший рекорд, которым я очень горжусь, но самое важное — это победа в лиге, и "Ливерпуль" ее все равно добудет".



"В начале сезона ты помышляешь только о завоевании титула, а совершенно не о том, чтобы пройти весь сезон без поражений — если случится, то это бонус".



"Знаю, Арсен Венгер сказал, что наша команда может пройти сезон без поражений, но Юрген Клопп на старте сезона был заинтересован лишь в победе в Премьер-Лиге, и похоже, они сделают это без проблем, так что это все равно выдающийся сезон для них".



"Они все еще могут добавить к титулу Кубок Англии, они могут добавить Лигу Чемпионов. У них есть все шансы отыграться против "Атлетико" в ответном матче, хотя это будет сложно, потому что их соперник хорош и организован, но ты все равно веришь в "Ливерпуль", когда они играют на "Энфилде".



Так что есть еще много вещей, за которые они могут побороться", — сообщил Парлор в эфире talkSPORT.