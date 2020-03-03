Дайер хочет играть центрального защитника

Эрик Дайер из "Тоттенхэма" заявил, что связывает свое будущее с позицией центрального защитника.

В минувшее воскресенье против "Вулверхэмптона" Дайер впервые появился в центре обороны при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "шпор".



Несмотря на то, что "Тоттенхэм" потерпел поражение со счетом 2:3, Дайеру удалось заслужить похвалу со стороны Моуриньо, и Эрик предпочел бы не возвращаться в полузащиту.



"Как я уже говорил, я вижу свое будущее в центре обороны. Думаю, там я могу выступать лучше всего, но я рад каждой возможности сыграть и всегда стараюсь проявлять свои качества".



"В конце концов не имеет значения, как хорошо ты играешь индивидуально, если вы проигрываете", — сообщил Дайер официальному веб-сайту "Тоттенхэма".