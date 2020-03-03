Дайер хочет играть центрального защитника
Эрик Дайер из "Тоттенхэма" заявил, что связывает свое будущее с позицией центрального защитника.
В минувшее воскресенье против "Вулверхэмптона" Дайер впервые появился в центре обороны при Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "шпор".
Несмотря на то, что "Тоттенхэм" потерпел поражение со счетом 2:3, Дайеру удалось заслужить похвалу со стороны Моуриньо, и Эрик предпочел бы не возвращаться в полузащиту.
"Как я уже говорил, я вижу свое будущее в центре обороны. Думаю, там я могу выступать лучше всего, но я рад каждой возможности сыграть и всегда стараюсь проявлять свои качества".
"В конце концов не имеет значения, как хорошо ты играешь индивидуально, если вы проигрываете", — сообщил Дайер официальному веб-сайту "Тоттенхэма".
03.03.2020 19:00
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Дошёл до своего пика развития ещё пару лет назад, после только медленная деградация.
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