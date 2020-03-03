Моуриньо не планирует быть активным на трансферном рынке летом

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не планирует быть чересчур активным на трансферном рынке грядущим летом.

В данный момент "шпоры" занимают только седьмое место в Премьер-Лиге и вынуждены играть без травмированных Сон Хен Мина и Харри Кейна, замены которым у Моуриньо просто нет.

Помимо нападения, налицо проблемы со всеми остальными линиями — даже насчет первого номера Уго Льориса ходят слухи, что "Тоттенхэм" уже подыскивает ему преемника.

Однако Моуриньо считает, что у него нет ни потребности, ни возможностей, чтобы основательно перекроить состав команды в следующее трансферное окно.

"У нас не будет больших изменений. Во-первых, это не то, в чем мы нуждаемся. Во-вторых, это не соответствует профилю нашего клуба. В-третьих, из-за реалий рынка".

"С каждый годом покупать все сложнее, поэтому в данный момент я не думаю о перестройке. Хотя, конечно, нам нужно улучшить свой состав", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 03.03.2020 18:15 # superperez101
    почему до сих пор нет вывески пенсидоры против ливерастов?

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  2. martingor 03.03.2020 18:05 # martingor
    правильно надо быть пассивным как безвиз

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