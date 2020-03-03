Бенитес рассказал об изменившейся финансовой реальности "Ливерпуля"

Рафаэль Бенитес и Юрген Клопп Рафаэль Бенитес рассказал, что сейчас главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп работает в совершенно другой финансовой реальности, нежели он в свое время.

В данный момент Клопп находится на пороге того, чтобы прервать достигшее 30 лет ожидание следующего чемпионского титула "Ливерпуля".

По мнению Бенитеса, своими успехами Юрген обязан в том числе и тем дорогостоящим приобретениям, которые совершил мерсисайдский клуб за последние пару лет. Рафаэль, тренировавший "красных" с 2004 по 2010 год, не мог себе позволить подобные траты.

"У нас не было денег. Наш трансферный бюджет в мой последний год составлял 17 миллионов евро, и с этим невозможно претендовать на высокие цели. Мы пытались продавать и покупать — это был единственный способ приблизиться к нашим конкурентам".

"Этот состав "Ливерпуля" — результат двух-трех лет очень хороших инвестиций и множества успешных приобретений. Также у них есть тренер, мнение которого ценят владельцы", — сообщил Бенитес Marca.


Метки Бенитес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 03.03.2020 18:21 # sausage
    Всё правильно. У Бенитеса не было ни того, ни другого. Он пришёл в клуб, когда он уже переживал не лучшие времена в финансовом плане, но умудрился взять ЛЧ. Но потом наступил ещё больший пиздец, и в финансах, и в части взаимопонимания с владельцами.

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  2. alexomck 03.03.2020 18:20 # alexomck
    все верно, но и Клопп намного хуже коуч относительно испанца.

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  3. vyrentz 03.03.2020 18:08 # vyrentz
    Беня, ты же знатный математик, проценты-хуенты, в чем же дело? Когда точные цифры не в твоею пользу, язык оказывается не там где обычно?

    Liverpool FC TRANSFER ACTIVITY OF THE LAST 5 YEARS (EURO)

    19/20 +31.20m 18/19 -141.10m 17/18 +20.62m 16/17 +5.48m 15/16 -35.95m

    total 5 ЛЕТ: -119.75m

    Для сравнения:
    Manchester City -667.37m
    Manchester United -538.75m
    Arsenal FC -297.64m
    Everton FC -250.47m
    Brighton & Hove Albion -238.84m

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  4. martingor 03.03.2020 17:59 # martingor
    истину глаголет падре

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  5. liverfun 03.03.2020 17:33 # liverfun
    тренеры разного уровня, а о харизме и говорить не стоит

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  6. hammersmith 03.03.2020 17:33 # hammersmith
    это так, но Беня заебал уже об этом ныть практически в каждом интервью.

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  7. chr1s8rown 03.03.2020 17:09 # chr1s8rown
    Продать алонсо за 30 и купить аквилани за 20 .

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  8. twister777 03.03.2020 17:05 # twister777
    Бенитес часто не нужный шлак покупал, Аквилани, Бабель и прочий шлак. Хотя, после него только Клопп оживил это болото...

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