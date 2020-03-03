Бенитес рассказал об изменившейся финансовой реальности "Ливерпуля"

Рафаэль Бенитес рассказал, что сейчас главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп работает в совершенно другой финансовой реальности, нежели он в свое время.

В данный момент Клопп находится на пороге того, чтобы прервать достигшее 30 лет ожидание следующего чемпионского титула "Ливерпуля".



По мнению Бенитеса, своими успехами Юрген обязан в том числе и тем дорогостоящим приобретениям, которые совершил мерсисайдский клуб за последние пару лет. Рафаэль, тренировавший "красных" с 2004 по 2010 год, не мог себе позволить подобные траты.



"У нас не было денег. Наш трансферный бюджет в мой последний год составлял 17 миллионов евро, и с этим невозможно претендовать на высокие цели. Мы пытались продавать и покупать — это был единственный способ приблизиться к нашим конкурентам".



"Этот состав "Ливерпуля" — результат двух-трех лет очень хороших инвестиций и множества успешных приобретений. Также у них есть тренер, мнение которого ценят владельцы", — сообщил Бенитес Marca.