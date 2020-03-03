Сократис готов уйти из "Арсенала", если не нужен Артете
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что не останется в клубе, если ему не найдется места в планах главного тренера Микеля Артеты.
В последние недели Артета предпочитает использовать в центре обороны Давида Луиса и Шкордана Мустафи, тогда как Сократис, если и выходит на поле, то действует на непривычной для себя позиции правого защитника — как в матче Кубка Англии против "Портсмута" накануне.
Именно 31-летний грек открыл счет в победном для "канониров" матче на "Фраттон Парк" (0:2), однако Папастатопулос не уверен, что Артета на него рассчитывает в долгосрочной перспективе.
"Я не знаю, что ждет меня в будущем. У меня остается один год здесь, но я никогда не досиживал свой контракт".
"Если я не чувствую себя счастливым, если я не играю достаточно, если я не нравлюсь тренеру, то мне плевать на контракт. Для меня деньги не важны. Для меня важно хорошо себя чувствовать, быть счастливым и чтобы команда была довольна мной. Если нет, я ухожу".
"Рассмотрел бы я новый контракт? Я не думаю об этом. Я думаю о том, чтобы быть счастливым каждый день и помогать команде, а в конце станет видно, но я уже сказал, что я не тот игрок, который досиживает свой контракт — мне это не нужно", — сообщил Сократис Evening Standard.
03.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
Артета походу тот еще далбич.
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Да он после гейклуба аснла вообще вряд-ли кому-то нужен. Так и закончит карьеру.
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лучший наш цз, но из-за возраста да, пора сбагривать
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