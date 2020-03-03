Сократис готов уйти из "Арсенала", если не нужен Артете

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос заявил, что не останется в клубе, если ему не найдется места в планах главного тренера Микеля Артеты.

В последние недели Артета предпочитает использовать в центре обороны Давида Луиса и Шкордана Мустафи, тогда как Сократис, если и выходит на поле, то действует на непривычной для себя позиции правого защитника — как в матче Кубка Англии против "Портсмута" накануне.



Именно 31-летний грек открыл счет в победном для "канониров" матче на "Фраттон Парк" (0:2), однако Папастатопулос не уверен, что Артета на него рассчитывает в долгосрочной перспективе.



"Я не знаю, что ждет меня в будущем. У меня остается один год здесь, но я никогда не досиживал свой контракт".



"Если я не чувствую себя счастливым, если я не играю достаточно, если я не нравлюсь тренеру, то мне плевать на контракт. Для меня деньги не важны. Для меня важно хорошо себя чувствовать, быть счастливым и чтобы команда была довольна мной. Если нет, я ухожу".



"Рассмотрел бы я новый контракт? Я не думаю об этом. Я думаю о том, чтобы быть счастливым каждый день и помогать команде, а в конце станет видно, но я уже сказал, что я не тот игрок, который досиживает свой контракт — мне это не нужно", — сообщил Сократис Evening Standard.