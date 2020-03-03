Лэмпард хочет подражать "Ливерпулю"

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что он мечтает повторить путь "Ливерпуля" к успеху.

В период работы Юргена Клоппа "Ливерпуль" превратился в грозную силу на европейской и внутренних аренах. "Красные" уже два сезона подряд достигают финала Лиги Чемпионов, а сейчас находятся в четырех победах от чемпионства в Премьер-Лиге.

В преддверии встречи с "Ливерпулем" в Кубке Англии Лэмпард заявил, что Клопп является для него примером для подражания, однако Фрэнк предупреждает, что путь к успеху будет тернист.

"Путь, который проделал "Ливерпуль", — это невероятная история. Мы видим, что после этого пути их команда стала абсолютной машиной, которая катком проходится по каждому".

"Это может потребовать времени. За командой, которая побеждает, скрывается упорная работа со стороны каждого. Именно этого я стараюсь добиться в "Челси".

"У "Ливерпуля" был план, который они реализовали, и мы постараемся сделать то же самое — понимая, что будут времена, когда ко мне появятся вопросы, но нам нужно оставаться стойкими".

"Ливерпуль" — отличный пример для подражания. То, что они сделали, — это великолепно", — цитирует Лэмпарда Daily Express.


Метки Ливерпуль, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 03.03.2020 16:18 # vyrentz
    пинсы, на колени перед Великим Ливерпулем (Какой-то Ломбард)

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  2. xin 03.03.2020 16:03 # xin
    Диспетчер понимает, кто реально тащит на скилле и поднялся с гетто, а кто всё купил, аки плешивый мажорчик на арабские деньги.

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  3. dentinho 03.03.2020 15:44 # dentinho
    Сначала пальму первенства по ротированию держал САФ на этом сайте, потом Юрген. Неужели после Френки станет таковым?

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  4. j-silver 03.03.2020 15:37 # j-silver
    френк тоже собрался ротировать фа??

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  5. pistolero-lfc 03.03.2020 15:21 # pistolero-lfc
    только не в засос, мрази

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  6. slash-lfc 03.03.2020 15:10 # slash-lfc
    Ломбард, ты был нам как брат (с)

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  7. mancunia-planet 03.03.2020 15:06 # mancunia-planet
    Ну, чё, кто кого сегодня. Ливеру кубок не нужен, ведь.

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