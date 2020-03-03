Лэмпард хочет подражать "Ливерпулю"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что он мечтает повторить путь "Ливерпуля" к успеху.

В период работы Юргена Клоппа "Ливерпуль" превратился в грозную силу на европейской и внутренних аренах. "Красные" уже два сезона подряд достигают финала Лиги Чемпионов, а сейчас находятся в четырех победах от чемпионства в Премьер-Лиге.



В преддверии встречи с "Ливерпулем" в Кубке Англии Лэмпард заявил, что Клопп является для него примером для подражания, однако Фрэнк предупреждает, что путь к успеху будет тернист.



"Путь, который проделал "Ливерпуль", — это невероятная история. Мы видим, что после этого пути их команда стала абсолютной машиной, которая катком проходится по каждому".



"Это может потребовать времени. За командой, которая побеждает, скрывается упорная работа со стороны каждого. Именно этого я стараюсь добиться в "Челси".



"У "Ливерпуля" был план, который они реализовали, и мы постараемся сделать то же самое — понимая, что будут времена, когда ко мне появятся вопросы, но нам нужно оставаться стойкими".



"Ливерпуль" — отличный пример для подражания. То, что они сделали, — это великолепно", — цитирует Лэмпарда Daily Express.