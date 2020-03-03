Лукаку: "Де Брюйне — лучший полузащитник, с кем я играл"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку назвал своего партнера по сборной Бельгии Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником, с которым он когда-либо играл вместе.

На клубном уровне и в национальной команде Лукаку довелось поиграть со многими классными полузащитниками, включая Фрэнка Лэмпард и Поля Погба.



Однако из всех их Лукаку отдает предпочтение именно Де Брюйне, который сейчас является одним из главных претендентов на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.



"Лучший полузащитник, с которым я играл? Кевин Де Брюйне. У него глаза на спине, по-настоящему", — цитирует Лукаку Daily Mirror.