Ваньяма определится со своим будущим в течение трех дней

Виктор Ваньяма Брат Виктора Ваньямы заявил, что полузащитник "Тоттенхэма" определится со своим будущим в течение трех ближайших дней.

Ваньяму связывали с отъездом из "Тоттенхэма" еще в январе, но тогда Виктору не удалось подыскать себе новый клуб.

После закрытия зимнего трансферного окна 28-летний кениец не начал играть за команду Жозе Моуриньо, и Харри Ваньяма ожидает, что его старший брат со дня на день найдет выход из этой ситуации.

"Агент Виктора объявит, уйдет он из "шпор" или нет, а если уйдет, то в какой клуб. Он сделает заявление в ближайшие два-три дня", — сообщил Харри People Daily.


Метки Ваньяма, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 03.03.2020 13:43 # unclearness
    Прям побег из курятника какой то

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  2. m-ballack 03.03.2020 13:11 # m-ballack
    Сын таксиста Виктора Ваньямы также прокомментировал данную ситуацию...

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