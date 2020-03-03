Ваньяма определится со своим будущим в течение трех дней
Брат Виктора Ваньямы заявил, что полузащитник "Тоттенхэма" определится со своим будущим в течение трех ближайших дней.
Ваньяму связывали с отъездом из "Тоттенхэма" еще в январе, но тогда Виктору не удалось подыскать себе новый клуб.
После закрытия зимнего трансферного окна 28-летний кениец не начал играть за команду Жозе Моуриньо, и Харри Ваньяма ожидает, что его старший брат со дня на день найдет выход из этой ситуации.
"Агент Виктора объявит, уйдет он из "шпор" или нет, а если уйдет, то в какой клуб. Он сделает заявление в ближайшие два-три дня", — сообщил Харри People Daily.
03.03.2020 13:00
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Прям побег из курятника какой то
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