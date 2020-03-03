Ваньяма определится со своим будущим в течение трех дней

Брат Виктора Ваньямы заявил, что полузащитник "Тоттенхэма" определится со своим будущим в течение трех ближайших дней.

Ваньяму связывали с отъездом из "Тоттенхэма" еще в январе, но тогда Виктору не удалось подыскать себе новый клуб.



После закрытия зимнего трансферного окна 28-летний кениец не начал играть за команду Жозе Моуриньо, и Харри Ваньяма ожидает, что его старший брат со дня на день найдет выход из этой ситуации.



"Агент Виктора объявит, уйдет он из "шпор" или нет, а если уйдет, то в какой клуб. Он сделает заявление в ближайшие два-три дня", — сообщил Харри People Daily.