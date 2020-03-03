Сульшер заинтересован в Кулибали

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер лично заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Evening Standard, Сульшер ставит Кулибали в один ряд с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля", считая Калиду одним из трех лучших центральных защитников в мире.



Кулибали был на радаре у Сульшера еще прошлым летом, однако тогда "красным дьяволам" удалось заполучить свою приоритетную цель по укреплению обороны — Харри Магуайра.



Нынешний сезон показал, что Магуайру не помешал бы партнер столь же высокого уровня — болельщики "Юнайтед" с ностальгией вспоминают о временах, когда в центре обороны у них была блестящая связка из Рио Фердинанда и Неманьи Видича.



Попытается ли Сульшер купить Кулибали грядущим летом, зависит от множества факторов. Во-первых, у "дьяволов" есть более проблемные зоны вроде атаки. Во-вторых, "Юнайтед" нужно вернуться в Лигу Чемпионов, чтобы реально претендовать на игроков топ-уровня.