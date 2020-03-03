Фернандеш потребовал от "Юнайтед" прибавить

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал от своей команды прибавить, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В минувшее воскресенье против "Эвертона" (1:1) Фернандеш забил свой третий гол в трех матчах за "красных дьяволов".



25-летний португалец быстро утвердился в качестве ключевого игрока команды Оле Гуннара Сульшера, но чувствует, что демонстрируемого "Юнайтед" футбола недостаточно для успешного завершения сезона Премьер-Лиги.



"В этом ничейном матче нам следовало проявить больше ярости, мы должны играть гораздо лучше. Нам нужно побеждать в своих матчах, потому что мы хотим место в зоне Лиги Чемпионов".



"Чтобы достичь цели, нам нужно прибавить и больше стараться. Думаю, в следующих матчах мы будем гораздо лучше", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.