Фернандеш потребовал от "Юнайтед" прибавить
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал от своей команды прибавить, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
В минувшее воскресенье против "Эвертона" (1:1) Фернандеш забил свой третий гол в трех матчах за "красных дьяволов".
25-летний португалец быстро утвердился в качестве ключевого игрока команды Оле Гуннара Сульшера, но чувствует, что демонстрируемого "Юнайтед" футбола недостаточно для успешного завершения сезона Премьер-Лиги.
"В этом ничейном матче нам следовало проявить больше ярости, мы должны играть гораздо лучше. Нам нужно побеждать в своих матчах, потому что мы хотим место в зоне Лиги Чемпионов".
"Чтобы достичь цели, нам нужно прибавить и больше стараться. Думаю, в следующих матчах мы будем гораздо лучше", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.
03.03.2020 11:00
Просмотров: 1188
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очень удачная покупка.Крутой топарь без слабых мест
(ответить)
охуенный игрок. не только со скиллами но и с характером
(ответить)
Самому бы не мешало прибавить
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий