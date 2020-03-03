Фернандеш потребовал от "Юнайтед" прибавить

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш потребовал от своей команды прибавить, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В минувшее воскресенье против "Эвертона" (1:1) Фернандеш забил свой третий гол в трех матчах за "красных дьяволов".

25-летний португалец быстро утвердился в качестве ключевого игрока команды Оле Гуннара Сульшера, но чувствует, что демонстрируемого "Юнайтед" футбола недостаточно для успешного завершения сезона Премьер-Лиги.

"В этом ничейном матче нам следовало проявить больше ярости, мы должны играть гораздо лучше. Нам нужно побеждать в своих матчах, потому что мы хотим место в зоне Лиги Чемпионов".

"Чтобы достичь цели, нам нужно прибавить и больше стараться. Думаю, в следующих матчах мы будем гораздо лучше", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 03.03.2020 11:33 # liverpool1892est
    Очень удачная покупка.Крутой топарь без слабых мест

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  2. sir-alexferguson 03.03.2020 11:15 # sir-alexferguson
    охуенный игрок. не только со скиллами но и с характером

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  3. ilovemanutd 03.03.2020 11:14 # ilovemanutd
    Самому бы не мешало прибавить

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