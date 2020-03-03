Фоден надеется на вызов в сборную Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден надеется, что его блестящая игра в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы" поможет ему получить вызов в сборную Англии.

Именно 19-летний Фоден был признан лучшим игроком финального матча на "Уэмбли" в воскресенье, поспособствовав победе "горожан" со счетом 1:2.



С трибун "Уэмбли" за игрой Фила наблюдал Стив Холланд, ассистент главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, тогда как сам Саутгейт в тот день предпочел отправиться на "Гудисон Парк", где играли "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".



Фоден, чемпион Мира в составе юношеской сборной Англии U-17, надеется, что ему удалось произвести впечатление на тренерский штаб "трех львов".



"Естественно, я хочу вызываться в сборную Англии, но это очень сложно, учитывая имеющихся у нас игроков. Надеюсь, Гарет смотрел игру и увидел некоторые вещи, которые ему понравились".



"Это все, что я могу. Каждый раз, когда я играю, я просто показываю, на что способен, а там посмотрим, куда это меня приведет. Мы особо не общаемся с Гаретом, но он несколько раз говорил, что следит за мной", — цитирует Фодена Sky Sports.