Концовка сезона Премьер-Лиги может пройти без зрителей

FA и Премьер-Лига рассматривают возможность доиграть остаток английского сезона без зрителей на трибунах из-за угрозы коронавируса.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что риск взрывного распространения заболевания в Британии может привести к досрочному окончания сезона Премьер-Лиги, без определения чемпиона.



Но в таком случае возникли бы огромные проблемы с определением команд, которые должны отправиться в еврокубки и вылететь в Чемпионшип, поэтому данный сценарий не является реалистичным.



Гораздо реалистичнее, утверждает Daily Mail, что футбольные организации и власти просто будут избегать массового скопления людей, проводя матчи без зрителей.



Массовая отмена матчей грозила бы клубам многомиллионными убытками, поэтому играть на пустых стадионах — это меньшая из зол. Вдобавок это вполне бы устроило телевещателей.



Еще одна надвигающаяся проблема для FA — это товарищеский матч сборных Англии и Италии на "Уэмбли" 27 марта. В данный момент Ассоциация не планирует вводить каких-либо особых мер к этой игре.