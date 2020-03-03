Концовка сезона Премьер-Лиги может пройти без зрителей
FA и Премьер-Лига рассматривают возможность доиграть остаток английского сезона без зрителей на трибунах из-за угрозы коронавируса.
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что риск взрывного распространения заболевания в Британии может привести к досрочному окончания сезона Премьер-Лиги, без определения чемпиона.
Но в таком случае возникли бы огромные проблемы с определением команд, которые должны отправиться в еврокубки и вылететь в Чемпионшип, поэтому данный сценарий не является реалистичным.
Гораздо реалистичнее, утверждает Daily Mail, что футбольные организации и власти просто будут избегать массового скопления людей, проводя матчи без зрителей.
Массовая отмена матчей грозила бы клубам многомиллионными убытками, поэтому играть на пустых стадионах — это меньшая из зол. Вдобавок это вполне бы устроило телевещателей.
Еще одна надвигающаяся проблема для FA — это товарищеский матч сборных Англии и Италии на "Уэмбли" 27 марта. В данный момент Ассоциация не планирует вводить каких-либо особых мер к этой игре.
03.03.2020 09:00
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