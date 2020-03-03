"Сити" попрощается с Браво в конце сезона

"Манчестер Сити" планирует попрощаться с голкипером Клаудио Браво по окончании этого сезона.

Напомним, Браво выступает за "горожан" с 2016 года, когда он был приглашен из "Барселоны". В своем дебютном сезоне на "Этихад" Клаудио не смог утвердиться первым номером и заставил клуб потратиться на Эдерсона летом 2017.



С тех пор Браво является лишь дублером Эдерсона, довольствуясь редкими появлениями на поле — вроде финала Кубка Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье.



Действующий контракт 36-летнего чилийца истекает в конце сезона, и "Сити" не планирует предлагать ветерану новую сделку. Сам же Браво заинтересован в том, чтобы уйти в команду, где он сможет играть регулярно.



У Браво уже есть на руках предложение от "Нью-Йорк Сити", дочернего клуба горожан", однако переезд в МЛС грозит Клаудио резким понижением его текущей зарплаты в 120 тыс. фунтов в неделю, сообщает Evening Standard.



Издание добавляет, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покупать другого голкипера летом, а дублером Эдерсона сделает Зака Стеффена или Аро Мурича, которые сейчас находятся в аренде.