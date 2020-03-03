"Сити" попрощается с Браво в конце сезона

Клаудио Браво "Манчестер Сити" планирует попрощаться с голкипером Клаудио Браво по окончании этого сезона.

Напомним, Браво выступает за "горожан" с 2016 года, когда он был приглашен из "Барселоны". В своем дебютном сезоне на "Этихад" Клаудио не смог утвердиться первым номером и заставил клуб потратиться на Эдерсона летом 2017.

С тех пор Браво является лишь дублером Эдерсона, довольствуясь редкими появлениями на поле — вроде финала Кубка Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье.

Действующий контракт 36-летнего чилийца истекает в конце сезона, и "Сити" не планирует предлагать ветерану новую сделку. Сам же Браво заинтересован в том, чтобы уйти в команду, где он сможет играть регулярно.

У Браво уже есть на руках предложение от "Нью-Йорк Сити", дочернего клуба горожан", однако переезд в МЛС грозит Клаудио резким понижением его текущей зарплаты в 120 тыс. фунтов в неделю, сообщает Evening Standard.

Издание добавляет, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покупать другого голкипера летом, а дублером Эдерсона сделает Зака Стеффена или Аро Мурича, которые сейчас находятся в аренде.


Метки Браво, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 03.03.2020 08:25 # blueswin
    а тем временем Вилли Кабальеро 39 лет к старту нового сезона

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  2. wengerrrro 03.03.2020 08:15 # wengerrrro
    он и 60к уже нигде не получит, не известно какого он уровня сейчас
    в барсе тащил, в сити обосрался, но нафармил кубков и денег

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