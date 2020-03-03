Клопп: "Был бы идиотом, если бы усомнился в своих игроках"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он был бы "настоящим идиотом", если бы усомнился в своих игроках после поражения 3:0 от "Уотфорда".

В минувшую субботу прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия "красных" в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" был разгромлен и разгромлен заслуженно.



Но вместо того, чтобы обрушиться с критикой на своих игроков после худшего матча за более чем год, Клопп предпочел провести конструктивное собрание и разобрать ошибки.



"Такое бывает, что я злюсь на игроков, но во время этого собрания я не злился. С точки зрения здравого смысла было бы очень странно, если бы я пришел на это собрание и кричал бы, словно они проиграли 10 матчей подряд по причине плохого настроя".



"Я не был заинтересован в том, чтобы почувствовать облегчение после собрания. Я был заинтересован в том, чтобы парни получили правильную информацию. Я мог передать ее более эмоционально или менее эмоционально, но без злости".



"Когда ты анализируешь вещи, ты делаешь это без эмоций. Ты ищешь факты, и мы просто были недостаточно хороши в этом матче. Ответ прост".



"Мне не аплодировали. Они не подходили не говорили: "Босс, это было отличное собрание". Но они, конечно, хотят реабилитироваться. Это исключительный коллектив игроков. Мы в особенной в ситуации. Кто нам может советовать?"



"Мы преодолели невероятно длинный период с невероятными результатами, играя в сенсационный футбол, забивая удивительные голы, добиваясь огромных успехов — до этого момента".



"У меня нет ни капли сомнения насчет характера парней, потому что иначе я был бы настоящим идиотом. Они заслужили мое доверие, мою веру, и они не лишатся этого после плохого матча", — цитирует Клоппа Sky Sports.