"Юнайтед" теряет терпение к Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы лишить Давида Де Хеа статуса первого номера.

С момента своего перехода из "Атлетико" в 2011 году Де Хеа сыграл 393 матча, и статус Давида как основного голкипера "красных дьяволов" никогда не подвергался сомнению.



По крайней мере, так было до недавних пор. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, на "Олд Траффорд" появились большие вопросы к 29-летнему испанцу.



У Де Хеа был очень сложный период в прошлом сезоне, но в этом он так и не вернулся в свою лучшую форму, зато продолжает грубо ошибаться, включая подаренный Доминику Калверт-Левину гол в воскресном матче против "Эвертона".



Со старта прошлого сезона ошибки Де Хеа стоили "Юнайтед" семи пропущенных голов, и это может подтолкнуть главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера к сложному решению грядущим летом.



К сложному решению Сульшера подталкивает не только форма Де Хеа, но и великолепная игра Дина Хендерсона за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



До конца марта "дьяволы" планируют провести переговоры с Хендерсоном насчет планов на будущее, а остаток сезона станет своего рода испытательным сроком для Де Хеа.



Что касается Хендерсона, то он не видит себя дублером Де Хеа. Дин вернется в родной клуб, только если получит возможность утвердиться первым номером "дьяволов". В противном случае он снова отправится в аренду.