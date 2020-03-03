"Юнайтед" теряет терпение к Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы лишить Давида Де Хеа статуса первого номера.
С момента своего перехода из "Атлетико" в 2011 году Де Хеа сыграл 393 матча, и статус Давида как основного голкипера "красных дьяволов" никогда не подвергался сомнению.
По крайней мере, так было до недавних пор. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, на "Олд Траффорд" появились большие вопросы к 29-летнему испанцу.
У Де Хеа был очень сложный период в прошлом сезоне, но в этом он так и не вернулся в свою лучшую форму, зато продолжает грубо ошибаться, включая подаренный Доминику Калверт-Левину гол в воскресном матче против "Эвертона".
Со старта прошлого сезона ошибки Де Хеа стоили "Юнайтед" семи пропущенных голов, и это может подтолкнуть главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера к сложному решению грядущим летом.
К сложному решению Сульшера подталкивает не только форма Де Хеа, но и великолепная игра Дина Хендерсона за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.
До конца марта "дьяволы" планируют провести переговоры с Хендерсоном насчет планов на будущее, а остаток сезона станет своего рода испытательным сроком для Де Хеа.
Что касается Хендерсона, то он не видит себя дублером Де Хеа. Дин вернется в родной клуб, только если получит возможность утвердиться первым номером "дьяволов". В противном случае он снова отправится в аренду.
03.03.2020 06:00
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сульсир : "де гея лучший кипер в мире"
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Прям как Яшин...Еще и прича такая же.
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Они ёбнулись? Ему такую зп ни один клуб не предложит. Там как раз скамейка Санчеса в раздевалке пустует, вот на неё и сядет.
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лол ему 29 уже, я думал 27 хотя б
Дин вернется в родной клуб, только если получит возможность утвердиться первым номером
Источник: http://fapl.ru/posts/77040/
его кто-то спрашивать будет??
вообще продавать днаря и ставить топарика англичанина
днаря можно в Щелче, они любит испанских бревен покупать за 50+
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чисто вброс для хомяков что выше
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Ёбнyтые.
Де Хей лучший игрок МЮ в этом десятилетии, если бы не он, то они бы последние 8 лет барахтались не выше 10го места, просто тащил команду как мог
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Лоооооол блеать)
Конец бесславной карьеры дегея. Дальше скамейка запасных, аснл и условный Леганес.
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