"Юнайтед" теряет терпение к Де Хеа

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы лишить Давида Де Хеа статуса первого номера.

С момента своего перехода из "Атлетико" в 2011 году Де Хеа сыграл 393 матча, и статус Давида как основного голкипера "красных дьяволов" никогда не подвергался сомнению.

По крайней мере, так было до недавних пор. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, на "Олд Траффорд" появились большие вопросы к 29-летнему испанцу.

У Де Хеа был очень сложный период в прошлом сезоне, но в этом он так и не вернулся в свою лучшую форму, зато продолжает грубо ошибаться, включая подаренный Доминику Калверт-Левину гол в воскресном матче против "Эвертона".

Со старта прошлого сезона ошибки Де Хеа стоили "Юнайтед" семи пропущенных голов, и это может подтолкнуть главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера к сложному решению грядущим летом.

К сложному решению Сульшера подталкивает не только форма Де Хеа, но и великолепная игра Дина Хендерсона за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

До конца марта "дьяволы" планируют провести переговоры с Хендерсоном насчет планов на будущее, а остаток сезона станет своего рода испытательным сроком для Де Хеа.

Что касается Хендерсона, то он не видит себя дублером Де Хеа. Дин вернется в родной клуб, только если получит возможность утвердиться первым номером "дьяволов". В противном случае он снова отправится в аренду.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. shimane 03.03.2020 07:36 # shimane
    сульсир : "де гея лучший кипер в мире"

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  2. dentinho 03.03.2020 07:25 # dentinho
    Прям как Яшин...Еще и прича такая же.

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  3. mrjingles 03.03.2020 07:12 # mrjingles
    Они ёбнулись? Ему такую зп ни один клуб не предложит. Там как раз скамейка Санчеса в раздевалке пустует, вот на неё и сядет.

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  4. wengerrrro 03.03.2020 06:52 # wengerrrro
    лол ему 29 уже, я думал 27 хотя б

    Дин вернется в родной клуб, только если получит возможность утвердиться первым номером

    Источник: http://fapl.ru/posts/77040/

    его кто-то спрашивать будет??

    вообще продавать днаря и ставить топарика англичанина
    днаря можно в Щелче, они любит испанских бревен покупать за 50+

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  5. quavo 03.03.2020 06:29 # quavo
    чисто вброс для хомяков что выше

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  6. ratamahatta 03.03.2020 06:19 # ratamahatta
    Ёбнyтые.
    Де Хей лучший игрок МЮ в этом десятилетии, если бы не он, то они бы последние 8 лет барахтались не выше 10го места, просто тащил команду как мог

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  7. chelsea88 03.03.2020 06:04 # chelsea88
    Лоооооол блеать)
    Конец бесславной карьеры дегея. Дальше скамейка запасных, аснл и условный Леганес.

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