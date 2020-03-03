Клопп не верит, что коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что коронавирус может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.

На прошлой неделе издание The Telegraph опубликовало сенсационный материал о том, что "красным" не гарантирован чемпионский кубок в этом сезоне.

The Telegraph указывало на то, что из-за угрозы коронавируса сезон 2019/20 может быть досрочно окончен, без определения чемпиона. Однако Клопп, чья команда находится всего в четырех победах от оформления титула, отказывается в это верить.

"Я не думаю, что наши фанаты является параноиками. Я не могу поверить, что фанаты "Ливерпуля" беспокоятся насчет этого".

"Если вы спросите меня, сколько в этом смысла, я сразу же спрошу вас: а кто тогда будет выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне? Это было бы очень интересно".

"Это забавная история, но когда я впервые ее увидел, то подумал: "Вау! Неужели кто-то мог выдумать такое?!" Фанаты "Ливерпуля" не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. danilych89 03.03.2020 01:15 # danilych89
    дело тут не только в титуле. слишком большие деньги поставлены на кон. например, как быть с теми, кто должен будет вылететь из АПЛ? оставить их в лиге? а как быть с теми, кто сейчас в Чемпионшипе претендует на повышение и вложил финансы для этого? сказать им "денег нет, но вы держитесь?"

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  2. coon4 03.03.2020 00:37 # coon4
    впринципе если клоп будет подмывать жопу от спермы, может и не подцепит коронавируса от тайских трансов и не сдохнет

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  3. manutd-20champ 03.03.2020 00:37 # manutd-20champ
    но очко сжалось, как бы коронавирус не прополз.

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  4. royal-arsenal 03.03.2020 00:14 # royal-arsenal
    Коронавирус))) бл0 в шоке.. придумали СМИ заразу, как будто бы это конец света

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