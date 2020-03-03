Клопп не верит, что коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что коронавирус может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.
На прошлой неделе издание The Telegraph опубликовало сенсационный материал о том, что "красным" не гарантирован чемпионский кубок в этом сезоне.
The Telegraph указывало на то, что из-за угрозы коронавируса сезон 2019/20 может быть досрочно окончен, без определения чемпиона. Однако Клопп, чья команда находится всего в четырех победах от оформления титула, отказывается в это верить.
"Я не думаю, что наши фанаты является параноиками. Я не могу поверить, что фанаты "Ливерпуля" беспокоятся насчет этого".
"Если вы спросите меня, сколько в этом смысла, я сразу же спрошу вас: а кто тогда будет выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне? Это было бы очень интересно".
"Это забавная история, но когда я впервые ее увидел, то подумал: "Вау! Неужели кто-то мог выдумать такое?!" Фанаты "Ливерпуля" не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи", — цитирует Клоппа ESPN.
03.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
дело тут не только в титуле. слишком большие деньги поставлены на кон. например, как быть с теми, кто должен будет вылететь из АПЛ? оставить их в лиге? а как быть с теми, кто сейчас в Чемпионшипе претендует на повышение и вложил финансы для этого? сказать им "денег нет, но вы держитесь?"
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впринципе если клоп будет подмывать жопу от спермы, может и не подцепит коронавируса от тайских трансов и не сдохнет
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но очко сжалось, как бы коронавирус не прополз.
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Коронавирус))) бл0 в шоке.. придумали СМИ заразу, как будто бы это конец света
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