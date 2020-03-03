Клопп не верит, что коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что коронавирус может оставить его команду без титула Премьер-Лиги.

На прошлой неделе издание The Telegraph опубликовало сенсационный материал о том, что "красным" не гарантирован чемпионский кубок в этом сезоне.



The Telegraph указывало на то, что из-за угрозы коронавируса сезон 2019/20 может быть досрочно окончен, без определения чемпиона. Однако Клопп, чья команда находится всего в четырех победах от оформления титула, отказывается в это верить.



"Я не думаю, что наши фанаты является параноиками. Я не могу поверить, что фанаты "Ливерпуля" беспокоятся насчет этого".



"Если вы спросите меня, сколько в этом смысла, я сразу же спрошу вас: а кто тогда будет выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне? Это было бы очень интересно".



"Это забавная история, но когда я впервые ее увидел, то подумал: "Вау! Неужели кто-то мог выдумать такое?!" Фанаты "Ливерпуля" не настолько глупы, чтобы верить в подобные вещи", — цитирует Клоппа ESPN.