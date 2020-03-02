Вернер отписался от "РБ Лейпциг" в твиттере после шутки насчет "Ливерпуля"

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер отписался от "РБ Лейпциг" в твиттере после шутки своего клуба насчет "Ливерпуля".

Согласно слухам, Вернер является трансферной целью для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на грядущее лето. Сам Тимо всячески намекает на этот переход, нахваливая "красных".

В минувший уикенд, когда "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Уотфорду" со счетом 3:0, официальный аккаунт "РБ Лейпциг" в твиттере ответил на репортаж мерсисайдского клуба об игре с помощью gif-картинки с удивляющимся Вернером.

Сам Тимо этот юмор не поддержал. Игрок сборной Германии не сильно активен в социальных сетях, но сей раз отреагировал и молча удалился из числа подписчиков "РБ Лейпциг", сообщает Daily Mirror.


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1378

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  1. invincible141ars 02.03.2020 23:40 # invincible141ars
    обиженка,в ливерпуль его

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  2. slash-lfc 02.03.2020 23:24 # slash-lfc
    Настоящий красный!

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  3. manutd-20champ 02.03.2020 23:22 # manutd-20champ
    в пеликании итак хватает безмозглых. одним больше, одним меньше, какая разница.
    за фапл вообще молчу.

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  4. ilovemanutd 02.03.2020 23:05 # ilovemanutd
    Вряд ли из-за этого, нужно быть полным дэбилом, чтобы из-за такого отписываться

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  5. ganinilyha 02.03.2020 23:01 # ganinilyha
    Таким как раз в колбасовии и место

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