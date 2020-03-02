Вернер отписался от "РБ Лейпциг" в твиттере после шутки насчет "Ливерпуля"

Нападающий Тимо Вернер отписался от "РБ Лейпциг" в твиттере после шутки своего клуба насчет "Ливерпуля".

Согласно слухам, Вернер является трансферной целью для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на грядущее лето. Сам Тимо всячески намекает на этот переход, нахваливая "красных".



В минувший уикенд, когда "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Уотфорду" со счетом 3:0, официальный аккаунт "РБ Лейпциг" в твиттере ответил на репортаж мерсисайдского клуба об игре с помощью gif-картинки с удивляющимся Вернером.



Сам Тимо этот юмор не поддержал. Игрок сборной Германии не сильно активен в социальных сетях, но сей раз отреагировал и молча удалился из числа подписчиков "РБ Лейпциг", сообщает Daily Mirror.



