Лэмпард уверен, что найдет решение после дисквалификации Жоржиньо

Жоржиньо Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что он найдет решение проблемы, связанной с дисквалификацией полузащитника Жоржиньо.

В этом сезоне Жоржиньо утвердился лидером молодой команды Лэмпарда, хотя в последние недели итальянец бразильского происхождения переживал заметный спад.

Теперь у Жоржиньо будет передышка — в воскресенье против "Борнмута" (2:2) он схлопотал свою 10-ю желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги, а значит будет дисквалифицирован на два следующих матча.

Соперниками "синих" в этих двух матчах станут "Эвертон" и "Астон Вилла", однако Лэмпард уверен, что найдет, кем заменить Жоржиньо, даже несмотря на отсутствие с травмой Нголо Канте.

"Да, дисквалификация Жоржиньо создаст проблемы, но мы что-нибудь придумаем. Мы должны придумать. У нас есть игроки, способные действовать в его роли. Матч с "Борнмутом" в опорной зоне завершал Матео Ковачич. Также мы располагаем Россом Баркли, Мейсоном Маунтом, Билли Гилмором..."

"Решение найдется. Это может быть шанс для других игроков проявить себя здесь", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки дисквалификации, Жоржиньо, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 02.03.2020 22:32 # manutd-20champ
    пенсы по песде пошли. хуле, клуб педорасов.

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  2. gidro-met 02.03.2020 22:04 # gidro-met
    Да все есть. Ковачич тот же опорник. А ещё Лофтус в центре задоминирует.

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