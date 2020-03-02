Лэмпард уверен, что найдет решение после дисквалификации Жоржиньо

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что он найдет решение проблемы, связанной с дисквалификацией полузащитника Жоржиньо.

В этом сезоне Жоржиньо утвердился лидером молодой команды Лэмпарда, хотя в последние недели итальянец бразильского происхождения переживал заметный спад.



Теперь у Жоржиньо будет передышка — в воскресенье против "Борнмута" (2:2) он схлопотал свою 10-ю желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги, а значит будет дисквалифицирован на два следующих матча.



Соперниками "синих" в этих двух матчах станут "Эвертон" и "Астон Вилла", однако Лэмпард уверен, что найдет, кем заменить Жоржиньо, даже несмотря на отсутствие с травмой Нголо Канте.



"Да, дисквалификация Жоржиньо создаст проблемы, но мы что-нибудь придумаем. Мы должны придумать. У нас есть игроки, способные действовать в его роли. Матч с "Борнмутом" в опорной зоне завершал Матео Ковачич. Также мы располагаем Россом Баркли, Мейсоном Маунтом, Билли Гилмором..."



"Решение найдется. Это может быть шанс для других игроков проявить себя здесь", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.