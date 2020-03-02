Анчелотти обвинен в неподобающем поведении
Главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти были предъявлены обвинения в неподобающем поведении после окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, концовка воскресного матча на "Гудисон Парк" была отмечена отмененным системой VAR голом Доминика Калверт-Левина. В результате "ириски" получили только ничью — 1:1.
После финального свистка Анчелотти вступил в конфронтацию с рефери Крисом Каваной, который, к слову, изначально засчитал гол и отменил его только после рекомендации из видеостудии.
В результате Кавана предъявил Анчелотти красную карточку, однако на пресс-конференции Карло заверил, что вел себя уважительно и уже уладил все разногласия с рефери в раздевалке.
Тем не менее, столь вызывающее поведение итальянского тренера не осталось без внимания со стороны Ассоциации. Теперь Анчелотти надлежит предоставить объяснить свои действия в срок до 5 марта.
02.03.2020 21:00
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Неподобающее поведение-это когда судья опять вытащил мумушных.сколько можно смотреть на то,как дьяволов тянут!жуть как надоело
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