Анчелотти обвинен в неподобающем поведении

Главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти были предъявлены обвинения в неподобающем поведении после окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, концовка воскресного матча на "Гудисон Парк" была отмечена отмененным системой VAR голом Доминика Калверт-Левина. В результате "ириски" получили только ничью — 1:1.



После финального свистка Анчелотти вступил в конфронтацию с рефери Крисом Каваной, который, к слову, изначально засчитал гол и отменил его только после рекомендации из видеостудии.



В результате Кавана предъявил Анчелотти красную карточку, однако на пресс-конференции Карло заверил, что вел себя уважительно и уже уладил все разногласия с рефери в раздевалке.



Тем не менее, столь вызывающее поведение итальянского тренера не осталось без внимания со стороны Ассоциации. Теперь Анчелотти надлежит предоставить объяснить свои действия в срок до 5 марта.