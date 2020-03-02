Старридж дисквалифицирован на четыре месяца за ставки
Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж был дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение запрета на ставки.
Напомним, ранее в понедельник стало известно, что Старридж по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Трабзонспором", к которому он присоединился лишь в августе 2019.
Тогда же, прошлым летом, Старридж был дисквалифицирован на шесть недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов за нарушение запрета для футболистов делать ставки в букмекерских конторах.
Претензии FA к Старридж возникли в результате того, что Даниэль, используя инсайдерскую информацию насчет своего возможного трансфера, помог обогатиться своему брату.
FA сочла то решение независимой комиссии слишком мягким и воспользовалась своим правом на апелляцию. В итоге Ассоциация добилась более суровых санкций в отношении 30-летнего англичанина.
Официальное заявление FA гласит, что Старридж был отстранен от любой футбольной активности до 17 июня 2020, а также оштрафован на 150 тыс. фунтов. Эта дисквалификация распространяется для Даниэля на весь мир.
02.03.2020 20:00
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