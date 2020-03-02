Клопп: "Ловрен — выдающийся центральный защитник"

Рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту Деяна Ловрена после поражения 3:0 от "Уотфорда".

Воспользовавшись травмой Джо Гомеса, в минувшую субботу Ловрен появился в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги впервые с 7 декабря.



Деян, как и вся команда, сыграл неважно, и многие болельщики решили сделать из 30-летнего хорвата козла отпущения. Но Клопп с этим совершенно не согласен.



"Если кто-нибудь винит в нашем поражении Деяна Ловрена, я не могу помочь этим людям. Часто в своей жизни мне приходится разговаривать с людьми, которые знают о футболе меньше, чем я, и это нормально, потому что я хорошо оплачиваемый тренер Премьер-Лиги, и я должен знать больше большинства людей. Но здесь я бессилен. Вам нужно смотреть конкретные ситуации".



"Да, играть против Троя Дини — это было большим вызовом для Деяна. Большинству других центральных защитников в мире тоже было бы сложно в столь специфичных ситуациях. Прежде у Джо тоже были проблемы в похожих ситуациях. Наверное, каждый сталкивается с подобным".



"Деян и Жоэль (Матип) играли сенсационные матчи за нас, но, как и каждому, тебе нужно быть здоровым, затем набрать форму и затем войти в ритм. Это самое сложное в профессиональном футболе. Когда ты тренируешься и не так часто играешь, с этим возникают сложности. Но Деян выдающийся центральный защитник", — цитирует Клоппа The Guardian.