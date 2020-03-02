Гомес и Милнер готовы сыграть против "Челси"

Джо Гомес Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что защитник Джо Гомес и полузащитник Джеймс Милнер решили свои проблемы с здоровьем и готовы сыграть против "Челси" в Кубке Англии во вторник.

Во вторник вечером на "Стэмфорд Бридж" подопечные Клоппа постараются реабилитироваться за свое первое в этом сезоне Премьер-Лиги поражение — 3:0 против "Уотфорда" в субботу.

Гомес, уступивший свое место на матч с "шершнями" Деяну Ловрену, уже залечил свое небольшое повреждение, суть которого "Ливерпулем" не раскрывалась. Что касается Милнера, который тоже пропустил выезд на "Викаридж Роуд", то он оправился после мышечного растяжения.

"Нет, у нас нет новых кадровых проблем после матча с "Уотфордом". Джо и Милнер вернулись, остальные трое (Джордан Хендерсон, Наби Кейта и Джердан Шакири) — нет", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Гомес, Ливерпуль, Милнер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 127




Поиск: