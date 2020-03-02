Дини: "Фьюри вдохновил нас на победу над "Ливерпулем"
Нападающий "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что на победу над "Ливерпулем" его команду вдохновил боксер Тайсон Фьюри.
В минувшую субботу "шершни" преподнесли настоящую сенсацию, разгромив "Ливерпуль" со счетом 3:0. "Красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, и это было заслуженно.
По словам Дини, он и его партнеры почерпнули вдохновение у британца Фьюри, который в предыдущий уикенд с огромным превосходством победил Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе в бое за звание чемпиона Мира в тяжелом весе по версии WBC, послав своего соперника в нокаут — так же поступил и "Уотфорд".
"Мы вдохновились Тайсоном Фьюри. Мы подумали, что пойдем на них атакой и дадим им бой. Мы были хороши, а они были не на высоте".
"Давайте не будем притворяться, словно они сыграли в свой лучший футбол. Мы использовали свои моменты, и я не знаю, что добавить. Не хочу проявить неуважение к ним", — цитирует Дини Sky Sports.
02.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
Блэд до сих пор кукарекают шершни.
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У Ливерпуля сейчас спад с начала февраля или даже раньше! Разгромная победа над Сотоном пусть не вводит вас в заблуждение - игра была равная! Надеюсь это поражение встряхнет их и они начнут играть в свой футбол!
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Мало вероятно, но Как же будет эпично если ливер в очередной раз просрет кубок. Не позовидую их болелам фаплавским дегенератам... их просто снова уничтожат
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ливерпук на онбитон вдохновлял алексей панин
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