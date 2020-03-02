Дини: "Фьюри вдохновил нас на победу над "Ливерпулем"

Тайсон Фьюри Нападающий "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что на победу над "Ливерпулем" его команду вдохновил боксер Тайсон Фьюри.

В минувшую субботу "шершни" преподнесли настоящую сенсацию, разгромив "Ливерпуль" со счетом 3:0. "Красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, и это было заслуженно.

По словам Дини, он и его партнеры почерпнули вдохновение у британца Фьюри, который в предыдущий уикенд с огромным превосходством победил Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе в бое за звание чемпиона Мира в тяжелом весе по версии WBC, послав своего соперника в нокаут — так же поступил и "Уотфорд".

"Мы вдохновились Тайсоном Фьюри. Мы подумали, что пойдем на них атакой и дадим им бой. Мы были хороши, а они были не на высоте".

"Давайте не будем притворяться, словно они сыграли в свой лучший футбол. Мы использовали свои моменты, и я не знаю, что добавить. Не хочу проявить неуважение к ним", — цитирует Дини Sky Sports.


Метки Дини, Ливерпуль, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 16:00

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  1. chelsea88 02.03.2020 16:22 # chelsea88
    Блэд до сих пор кукарекают шершни.

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  2. isa1873387 02.03.2020 16:22 # isa1873387
    У Ливерпуля сейчас спад с начала февраля или даже раньше! Разгромная победа над Сотоном пусть не вводит вас в заблуждение - игра была равная! Надеюсь это поражение встряхнет их и они начнут играть в свой футбол!

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  3. bes-ter 02.03.2020 16:19 # bes-ter
    Мало вероятно, но Как же будет эпично если ливер в очередной раз просрет кубок. Не позовидую их болелам фаплавским дегенератам... их просто снова уничтожат

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  4. coon4 02.03.2020 16:10 # coon4
    ливерпук на онбитон вдохновлял алексей панин

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