Дини: "Фьюри вдохновил нас на победу над "Ливерпулем"

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини рассказал, что на победу над "Ливерпулем" его команду вдохновил боксер Тайсон Фьюри.

В минувшую субботу "шершни" преподнесли настоящую сенсацию, разгромив "Ливерпуль" со счетом 3:0. "Красные" потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, и это было заслуженно.



По словам Дини, он и его партнеры почерпнули вдохновение у британца Фьюри, который в предыдущий уикенд с огромным превосходством победил Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе в бое за звание чемпиона Мира в тяжелом весе по версии WBC, послав своего соперника в нокаут — так же поступил и "Уотфорд".



"Мы вдохновились Тайсоном Фьюри. Мы подумали, что пойдем на них атакой и дадим им бой. Мы были хороши, а они были не на высоте".



"Давайте не будем притворяться, словно они сыграли в свой лучший футбол. Мы использовали свои моменты, и я не знаю, что добавить. Не хочу проявить неуважение к ним", — цитирует Дини Sky Sports.