"Юнайтед" лидирует в борьбе за Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Боруссия" позволит Санчо покинуть клуб по окончании сезона, однако Джейдон будет стоит дорого.

Чтобы заполучить Санчо, "Юнайтед" придется заплатить свыше тех 89 миллионов фунтов, за которые четыре года назад у "Ювентуса" был куплен полузащитник Поль Погба.

Таким образом, бывший юниор "Манчестер Сити" сможет вернуться на родину как самое дорогое приобретение клубов Премьер-Лиги всех времен.

В случае перехода к "красным дьяволам" Санчо сможет рассчитывать на контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю. Однако личные условия видятся формальностью — сперва двум клубам нужно достичь окончательного компромисса по стоимости 19-летнего англичанина.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. nehta 02.03.2020 15:57 # nehta
    Всё может разбиться о непопадание в ЛЧ! А так было бы круто!

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  2. lahmatyj 02.03.2020 15:53 # lahmatyj
    За холланда они тоже лидировали, ага.

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  3. mancunia-planet 02.03.2020 15:52 # mancunia-planet
    Следующий сезон можно не начинать, всем пистец)

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  4. ry-l 02.03.2020 15:13 # ry-l
    Мешки убогие

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  5. jerry-maguire 02.03.2020 15:06 # jerry-maguire
    у скаутов мю кажется особая любовь к чернокожим

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