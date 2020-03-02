"Юнайтед" лидирует в борьбе за Санчо

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Боруссия" позволит Санчо покинуть клуб по окончании сезона, однако Джейдон будет стоит дорого.



Чтобы заполучить Санчо, "Юнайтед" придется заплатить свыше тех 89 миллионов фунтов, за которые четыре года назад у "Ювентуса" был куплен полузащитник Поль Погба.



Таким образом, бывший юниор "Манчестер Сити" сможет вернуться на родину как самое дорогое приобретение клубов Премьер-Лиги всех времен.



В случае перехода к "красным дьяволам" Санчо сможет рассчитывать на контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю. Однако личные условия видятся формальностью — сперва двум клубам нужно достичь окончательного компромисса по стоимости 19-летнего англичанина.