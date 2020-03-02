"Блэкпул" увел тренера резервной команды "Ливерпуля"

Наставник резервной команды "Ливерпуля" Нил Критчли покинул мерсисайдский клуб, чтобы возглавить "Блэкпул" из Лиги Один.

Критчли тренировал резервистов "Ливерпуля" (U-23) с 2017 года, а до этого на протяжении четырех лет работал с командой U-18 "красных".



Имя Критчли оказалось на слуху в этом сезоне, когда главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доверил Нилу и его игрокам провести по одному матчу в Кубке Лиги и Кубке Англии.



Теперь 41-летний Критчли покидает "Ливерпуль" и берется за работу с середняком Лиги Один "Блэкпулом", который в прошлом месяце уволил Саймона Грейсона после всего одной победы в 12 матчах.