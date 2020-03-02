Старридж расторг контракт с "Трабзонспором"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж расторг контракт с "Трабзонспором" по обоюдному согласию сторон.
Прошлым летом у Старриджа истек контракт с "Ливерпулем", и Даниэль решил круто повернуть свою карьеру, отправившись выступать в Турцию.
Старридж заключил с "Трабзонспором" трехлетнее соглашение и с тех пор забил семь голов в 16 сыгранных матчах, последний раз выходя на поле еще на прошлой неделе.
Однако сегодня было объявлено, что 30-летний англичанин попрощался с "Трабзонспором" и снова стал свободным агентом, что дает ему право перейти в новый клуб вне сроков трансферного окна.
Согласно слухам, интерес к бывшему нападающему "Манчестер Сити", "Челси", "Болтона" и "Вест Бромвича" проявляет ведущая борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Астон Вилла".
02.03.2020 13:00
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Последние комментарии:
Лучше бы Бетис или Марсель выбрал летом или хотя бы не Трабзон, а уж Бешикташ или Фенер. Были же предложения и платили по 60 тыс. в неделю, кто надоумил не понятно. Ну сейчас под конец сезона кто будет брать уже 30 летнего не ясно. Может Пэлас, они любят такой материал.
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Вариант с Виллой неплохой
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легенда болтона
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В ЛФК его!
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в челси его!
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вилле может помочь
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Был бы отличным напом для команд 3-13 места. Хз поч никто не суетится его подписать. Тем более уже давно не ломался.
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Петухам бы не помешал данный товарищ (ввиду травмы Кейна).
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