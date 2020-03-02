Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж расторг контракт с "Трабзонспором" по обоюдному согласию сторон.

Прошлым летом у Старриджа истек контракт с "Ливерпулем", и Даниэль решил круто повернуть свою карьеру, отправившись выступать в Турцию.



Старридж заключил с "Трабзонспором" трехлетнее соглашение и с тех пор забил семь голов в 16 сыгранных матчах, последний раз выходя на поле еще на прошлой неделе.



Однако сегодня было объявлено, что 30-летний англичанин попрощался с "Трабзонспором" и снова стал свободным агентом, что дает ему право перейти в новый клуб вне сроков трансферного окна.



Согласно слухам, интерес к бывшему нападающему "Манчестер Сити", "Челси", "Болтона" и "Вест Бромвича" проявляет ведущая борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Астон Вилла".