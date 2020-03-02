Старридж расторг контракт с "Трабзонспором"

Даниэль Старридж Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж расторг контракт с "Трабзонспором" по обоюдному согласию сторон.

Прошлым летом у Старриджа истек контракт с "Ливерпулем", и Даниэль решил круто повернуть свою карьеру, отправившись выступать в Турцию.

Старридж заключил с "Трабзонспором" трехлетнее соглашение и с тех пор забил семь голов в 16 сыгранных матчах, последний раз выходя на поле еще на прошлой неделе.

Однако сегодня было объявлено, что 30-летний англичанин попрощался с "Трабзонспором" и снова стал свободным агентом, что дает ему право перейти в новый клуб вне сроков трансферного окна.

Согласно слухам, интерес к бывшему нападающему "Манчестер Сити", "Челси", "Болтона" и "Вест Бромвича" проявляет ведущая борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Астон Вилла".


Метки Старридж, Трабзоспор

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 02.03.2020 14:12 # blueswin
    Лучше бы Бетис или Марсель выбрал летом или хотя бы не Трабзон, а уж Бешикташ или Фенер. Были же предложения и платили по 60 тыс. в неделю, кто надоумил не понятно. Ну сейчас под конец сезона кто будет брать уже 30 летнего не ясно. Может Пэлас, они любят такой материал.

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  2. liverbro 02.03.2020 13:54 # liverbro
    Вариант с Виллой неплохой

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  3. shimane 02.03.2020 13:33 # shimane
    легенда болтона

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  4. slash-lfc 02.03.2020 13:26 # slash-lfc
    В ЛФК его!

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  5. mixmaster 02.03.2020 13:24 # mixmaster
    в челси его!

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  6. beatboy 02.03.2020 13:19 # beatboy
    вилле может помочь

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  7. gerrard08 02.03.2020 13:15 # gerrard08
    Был бы отличным напом для команд 3-13 места. Хз поч никто не суетится его подписать. Тем более уже давно не ломался.

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  8. dentinho 02.03.2020 13:11 # dentinho
    Петухам бы не помешал данный товарищ (ввиду травмы Кейна).

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