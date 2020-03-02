Сунесс подозревает, что Погба не играет за МЮ, потому что не хочет

Поль Погба Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что затянувшееся отсутствие Поля Погба связано с нежеланием полузащитника играть за "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Погба сыграл только семь матчей за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, что является следствием проблем Поля с лодыжкой.

Однако поведение Погба в социальных сетях наводит Сунесса на мысли о другом. Грэм даже приводит пример полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, который вернулся к игре за свой клуб через четыре месяца после перелома и вывиха лодыжки.

"Может быть, "Манчестер Юнайтед" стоит обратить внимание на медицинский штаб, который есть здесь на "Гудисон Парк"? Они поставили Гомеша на ноги за гораздо меньшее время при гораздо более серьезной травме".

"Я знаю, что набрасываюсь на него, и специалисты по медицине могут мне возразить, но во мне говорит циник".

"Я видел, как он танцевал на свадьбе и играл в баскетбол, будучи травмированным, так что здесь есть что-то еще", — сообщил Сунесс в воскресном эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. mudv 02.03.2020 14:44 # mudv
    Саебись! Только не нехочет.А его не хотят видеть в команде.

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  2. quavo 02.03.2020 14:08 # quavo
    где так работать чтобы нести хуйню и получать деньги

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  3. mancunia-planet 02.03.2020 13:49 # mancunia-planet
    А вы чё думаете его агент последнее время лаял как собака, МЮ не допускает его к команде, жирдяй не доволен. Мне нравится такая позиция клуба и Оле (который говорит, что он очень далёк от возвращения). Пусть гниёт с головы.

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  4. liverbro 02.03.2020 12:39 # liverbro
    Давно понятно было всё с этим наёмником

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  5. udaff 02.03.2020 12:17 # udaff
    Да. Есть такая мыслишка.

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