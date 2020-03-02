Сунесс подозревает, что Погба не играет за МЮ, потому что не хочет

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что затянувшееся отсутствие Поля Погба связано с нежеланием полузащитника играть за "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Погба сыграл только семь матчей за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, что является следствием проблем Поля с лодыжкой.



Однако поведение Погба в социальных сетях наводит Сунесса на мысли о другом. Грэм даже приводит пример полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, который вернулся к игре за свой клуб через четыре месяца после перелома и вывиха лодыжки.



"Может быть, "Манчестер Юнайтед" стоит обратить внимание на медицинский штаб, который есть здесь на "Гудисон Парк"? Они поставили Гомеша на ноги за гораздо меньшее время при гораздо более серьезной травме".



"Я знаю, что набрасываюсь на него, и специалисты по медицине могут мне возразить, но во мне говорит циник".



"Я видел, как он танцевал на свадьбе и играл в баскетбол, будучи травмированным, так что здесь есть что-то еще", — сообщил Сунесс в воскресном эфире.