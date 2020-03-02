Агуэро развеял опасения насчет травмы

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро развеял опасения насчет своей травмы, полученной в финале Кубка Лиги против "Астон Виллы".

Именно Агуэро открыл счет в победном для "горожан" матче на "Уэмбли" накануне (1:2). Однако Серхио не доиграл поединок до конца, а во время финального свистка был замечен на скамейке с пакетом льда на своем правом колене.



Повреждение Агуэро могло бы стать тревожной новостью для "Сити" в преддверии дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и ответной встречи с "Реалом" в Лиге Чемпионов, однако 31-летний аргентинец уверяет, что с ним все в порядке.



"Да, со мной все нормально. Меня просто ударили по колену, но я в порядке".



Я рад, что забил гол, и это важно, когда команд побеждает. Но еще больше я рад, потому что мы завоевали кубок", — сообщил Агуэро Sky Sports.