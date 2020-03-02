Ловрен видит в поражении от "Уотфорда" "сигнал к пробуждению"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен надеется, что поражение от "Уотфорда" станет сигналом к пробуждению и поможет "красным" провести "идеальный сезон".

В минувшую субботу прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге. "Красные" были разгромлены "Уотфордом" со счетом 3:0.



Подопечные Юргена Клоппа показали на удивление беззубую игру в атаке и много ошибались в обороне, поэтому результат выглядит весьма справедливым.



Ловрен, который на "Викаридж Роуд" появился в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги впервые с 7 декабря, не видит проблемы в том, что его команда проиграла этот отдельный матч.



"Мы знаем, что всему приходит конец. А здесь закончилась наша беспроигрышная серия. Мы не будем смотреть на этот результат и думать, что поражение здесь делает наш сезон плохим. Одна игра не может все испортить. Но это всегда тебя учит кое-чему".



"Мы будем двигаться вперед, и мы все еще можем сделать этот сезон идеальным, однако это сигнал к пробуждению. В паре предыдущих матчей мы не показывали своей лучшей игры, но все равно побеждали. Здесь нам этого не удалось. Это словно удар по лицу, и мы этого заслуживали".



"Мы спокойны. Каждый понимает, что мы должны извлечь урок из этого. Тренер посмотрел на нас в раздевалке, и он понимал, что мы не сыграли в свой лучший футбол. Нам было немного стыдно. Мы должны были сыграть лучше. Этому нет оправданий".



"Это больно, действительно больно. Но это настоящий сигнал к пробуждению. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это может принести нам пользу для остатка сезона. Нам нельзя забываться", — цитирует Ловрена Daily Mail.