Ловрен видит в поражении от "Уотфорда" "сигнал к пробуждению"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен надеется, что поражение от "Уотфорда" станет сигналом к пробуждению и поможет "красным" провести "идеальный сезон".
В минувшую субботу прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге. "Красные" были разгромлены "Уотфордом" со счетом 3:0.
Подопечные Юргена Клоппа показали на удивление беззубую игру в атаке и много ошибались в обороне, поэтому результат выглядит весьма справедливым.
Ловрен, который на "Викаридж Роуд" появился в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги впервые с 7 декабря, не видит проблемы в том, что его команда проиграла этот отдельный матч.
"Мы знаем, что всему приходит конец. А здесь закончилась наша беспроигрышная серия. Мы не будем смотреть на этот результат и думать, что поражение здесь делает наш сезон плохим. Одна игра не может все испортить. Но это всегда тебя учит кое-чему".
"Мы будем двигаться вперед, и мы все еще можем сделать этот сезон идеальным, однако это сигнал к пробуждению. В паре предыдущих матчей мы не показывали своей лучшей игры, но все равно побеждали. Здесь нам этого не удалось. Это словно удар по лицу, и мы этого заслуживали".
"Мы спокойны. Каждый понимает, что мы должны извлечь урок из этого. Тренер посмотрел на нас в раздевалке, и он понимал, что мы не сыграли в свой лучший футбол. Нам было немного стыдно. Мы должны были сыграть лучше. Этому нет оправданий".
"Это больно, действительно больно. Но это настоящий сигнал к пробуждению. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это может принести нам пользу для остатка сезона. Нам нельзя забываться", — цитирует Ловрена Daily Mail.
02.03.2020 10:00
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Последние комментарии:
Ловрен сжигает местных портовых бичей, найс
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Очередное вангование
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Как же у меня горит эт этого уебана.
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в этот раз не привез и команда уже шла к этому, да.
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Ошибался ТАА, просто Ловрен не смог подстраховать. Но, да, ощущение, что был бы Гомес или Матип - так бы эпизоды не закончились.
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Это сигнал,что лаврушу давно надо было продавать!игра не меняется,ошибка за ошибкой!днарь!
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Мы знаем,мы будем, мы спокойны, это больно)))
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Вот странная штука с хорватом, вроде бы не виноват в пропущенных голах, а всё равно считаешь, что не было бы его на поле, то и не проебли бы... Вообщем у меня только один сигнал уже года 3-4 Ловрен аут...
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