Артета признал, что непопадание в Лигу Чемпионов станет ударом по "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что непопадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон станет мощным ударом по клубу.

Вылетев из Лиги Европы на прошлой неделе, "канониры" резко ухудшили свои шансы на завоевание путевки в элитный европейский турнир. Теперь подопечные Артеты могут туда попасть только через Премьер-Лигу, где пока занимают лишь 10-е место.



Также на прошлой неделе "Арсенал" отчитался об убытке по итогам прошлого сезона, уйдя в минус впервые с 2002 года.



Как видно, "Арсенал" уже ощущает эффект трех сезонов подряд без Лиги Чемпионов, и Артета опасается, что дальше будет только хуже. "Канонирам" пришлось бы корректировать свои финансы и трансферную политику.



"Думаю, третий сезон подряд без Лиги Чемпионов нанес очень большой ущерб клубу".



"В финансовом отношении это очень важно, потому что структура этого клуба подразумевает участие в Лиге Чемпионов. Ты еще можешь выдержать год или два без Лиги Чемпионов, но затем должен будешь принимать решения".



"Поэтому мы будем принимать эти решения в зависимости от сценария — в зависимости от того, попадаем мы в Лигу Чемпионов, Лигу Европы или никуда не попадаем. У нас будет очень четкий план того, как мы хотим действовать".



"Несомненно, приглашать игроков легче, когда ты в Лиге Чемпионов. Каждый игрок в мире хочет выступать в Лиге Чемпионов, и когда ты предлагаешь им эту возможность, игрок становится гораздо более открыт к тому, чтобы перейти в твой клуб или продлить свой контракт. Мы хотим быть в этом соревновании".



"Сделать это будет сложно, но такова наша ситуация теперь. Мы оказались в этой ситуации, потому что выступали не так хорошо, как четыре первых клуба".



"Такова реальность, и мы должны принять нее, постаравшись принять лучшие решения", — цитирует Артету Sky Sports.