Артета признал, что непопадание в Лигу Чемпионов станет ударом по "Арсеналу"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что непопадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон станет мощным ударом по клубу.

Вылетев из Лиги Европы на прошлой неделе, "канониры" резко ухудшили свои шансы на завоевание путевки в элитный европейский турнир. Теперь подопечные Артеты могут туда попасть только через Премьер-Лигу, где пока занимают лишь 10-е место.

Также на прошлой неделе "Арсенал" отчитался об убытке по итогам прошлого сезона, уйдя в минус впервые с 2002 года.

Как видно, "Арсенал" уже ощущает эффект трех сезонов подряд без Лиги Чемпионов, и Артета опасается, что дальше будет только хуже. "Канонирам" пришлось бы корректировать свои финансы и трансферную политику.

"Думаю, третий сезон подряд без Лиги Чемпионов нанес очень большой ущерб клубу".

"В финансовом отношении это очень важно, потому что структура этого клуба подразумевает участие в Лиге Чемпионов. Ты еще можешь выдержать год или два без Лиги Чемпионов, но затем должен будешь принимать решения".

"Поэтому мы будем принимать эти решения в зависимости от сценария — в зависимости от того, попадаем мы в Лигу Чемпионов, Лигу Европы или никуда не попадаем. У нас будет очень четкий план того, как мы хотим действовать".

"Несомненно, приглашать игроков легче, когда ты в Лиге Чемпионов. Каждый игрок в мире хочет выступать в Лиге Чемпионов, и когда ты предлагаешь им эту возможность, игрок становится гораздо более открыт к тому, чтобы перейти в твой клуб или продлить свой контракт. Мы хотим быть в этом соревновании".

"Сделать это будет сложно, но такова наша ситуация теперь. Мы оказались в этой ситуации, потому что выступали не так хорошо, как четыре первых клуба".

"Такова реальность, и мы должны принять нее, постаравшись принять лучшие решения", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 09:00

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  1. mixmaster 02.03.2020 10:52 # mixmaster
    должны попадать, 4 очка до чулсберри

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  2. kanoniru-poker 02.03.2020 10:47 # kanoniru-poker
    Арсен тебе уже сказал что делать. Нех пиздеть, пора выкидывать из четверки пенсов и не позволить скамчестеру обогнать нас и все.

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  3. chelsiukpro 02.03.2020 09:40 # chelsiukpro
    Без бухалтера Венгера пизя будет финансовая...

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  4. wengerrrro 02.03.2020 09:06 # wengerrrro
    по потерянным до зоны ЛЧ всего лишь 2 очка, слив ЛЕ только на пользу, еще бы Портсмуту слить и бросить все силы на апл. вполне реально

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  5. infamous 02.03.2020 09:00 # infamous
    Как будто в первый раз

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