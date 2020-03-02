"Тоттенхэм" проявляет интерес к "Юнайтед"
"Тоттенхэм" готов предложить защитнику Крису Смоллингу возможность вернуться в Премьер-Лигу.
Как известно, этот сезон Смоллинг проводит в "Роме" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Крис очень хорошо освоился в Серии А и уже не раз намекнул, что готов там задержаться.
Однако "Рома" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер 30-летнего игрока сборной Англии, если не пробьется в Лигу Чемпионов, а пока римляне только пятые в таблице итальянского первенства.
По информации Tuttosport, за ситуацией вокруг своего бывшего подопечного по "Юнайтед" внимательно следит главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который видит в Смоллинге замену для Яна Вертонгена, чей контракт истекает в конце сезона.
По слухам, "Юнайтед" хочет от "Ромы" 17 миллионов фунтов за Смоллинга. Если Криса попытается заполучить конкурент "красных дьяволов" по Премьер-Лиге, цена может возрасти.
02.03.2020 08:00
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Последние комментарии:
Таааакс, это что же получается. Петухи покупают помойку, это ж получается +1 команда с чемпионшипа в АПЛ попадает? И два крепких средних состава.
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Бред.
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ахахах ох уж эти зеропуки
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Это прям пидорятиной попахивает! Михайло завязывай употреБЛЯТЬ!
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Ахаха, лучшее, что я читал за сегодня, спасибо.
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