"Тоттенхэм" проявляет интерес к "Юнайтед"

"Тоттенхэм" готов предложить защитнику Крису Смоллингу возможность вернуться в Премьер-Лигу.

Как известно, этот сезон Смоллинг проводит в "Роме" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Крис очень хорошо освоился в Серии А и уже не раз намекнул, что готов там задержаться.



Однако "Рома" едва ли сможет позволить себе постоянный трансфер 30-летнего игрока сборной Англии, если не пробьется в Лигу Чемпионов, а пока римляне только пятые в таблице итальянского первенства.



По информации Tuttosport, за ситуацией вокруг своего бывшего подопечного по "Юнайтед" внимательно следит главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо, который видит в Смоллинге замену для Яна Вертонгена, чей контракт истекает в конце сезона.



По слухам, "Юнайтед" хочет от "Ромы" 17 миллионов фунтов за Смоллинга. Если Криса попытается заполучить конкурент "красных дьяволов" по Премьер-Лиге, цена может возрасти.