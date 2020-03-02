Крауч считает Гомеса лучшим английским защитником

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч назвал Джо Гомеса из "Ливерпуля" лучшим английским защитником.

В этом сезоне Гомес утвердился основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных". Важность Джо для команды можно было почувствовать в субботу, когда из-за небольшой травмы 22-летний англичанин не смог сыграть против "Уотфорда", а "Ливерпуль" потерпел первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (3:0).



По мнению Крауча, столь внушительного прогресса Гомес добился благодаря тому, что имеет возможность играть в паре с Ван Дейком, заслужившим репутацию лучшего защитника в мире.



"Ван Дейк помогает каждому вокруг себя играть лучше, и нельзя не заметить, как прибавил Джо Гомес благодаря присутствию рядом с ним голландца".



"Сейчас Гомес является лучшим английским защитником. Могли бы мы сказать такое про Джона Стоунса, играй тот два года в паре с Ван Дейком?" — сообщил Крауч Daily Mail.