Крауч считает Гомеса лучшим английским защитником
Экс-нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч назвал Джо Гомеса из "Ливерпуля" лучшим английским защитником.
В этом сезоне Гомес утвердился основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных". Важность Джо для команды можно было почувствовать в субботу, когда из-за небольшой травмы 22-летний англичанин не смог сыграть против "Уотфорда", а "Ливерпуль" потерпел первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (3:0).
По мнению Крауча, столь внушительного прогресса Гомес добился благодаря тому, что имеет возможность играть в паре с Ван Дейком, заслужившим репутацию лучшего защитника в мире.
"Ван Дейк помогает каждому вокруг себя играть лучше, и нельзя не заметить, как прибавил Джо Гомес благодаря присутствию рядом с ним голландца".
"Сейчас Гомес является лучшим английским защитником. Могли бы мы сказать такое про Джона Стоунса, играй тот два года в паре с Ван Дейком?" — сообщил Крауч Daily Mail.
02.03.2020 07:00
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Джо "Стена" Гомез
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Ловруша же штатный Ванга со скамейки, зачем его на поле выпускать
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Психология у него, в отличие от психологии Ловрена, правильная. Вот и учится у топа. Тот же Ловрен паникуя и суетясь не может взаимодействовать и анализировать.
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Днарь хвалит Говнаря,это так символично...
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Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч...
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