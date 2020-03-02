Крауч считает Гомеса лучшим английским защитником

Джо Гомес и Виргил Ван Дейк Экс-нападающий "Тоттенхэма" Питер Крауч назвал Джо Гомеса из "Ливерпуля" лучшим английским защитником.

В этом сезоне Гомес утвердился основным партнером Виргила Ван Дейка по центру обороны "красных". Важность Джо для команды можно было почувствовать в субботу, когда из-за небольшой травмы 22-летний англичанин не смог сыграть против "Уотфорда", а "Ливерпуль" потерпел первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги (3:0).

По мнению Крауча, столь внушительного прогресса Гомес добился благодаря тому, что имеет возможность играть в паре с Ван Дейком, заслужившим репутацию лучшего защитника в мире.

"Ван Дейк помогает каждому вокруг себя играть лучше, и нельзя не заметить, как прибавил Джо Гомес благодаря присутствию рядом с ним голландца".

"Сейчас Гомес является лучшим английским защитником. Могли бы мы сказать такое про Джона Стоунса, играй тот два года в паре с Ван Дейком?" — сообщил Крауч Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Гомес, Крауч, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 07:00

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  1. pistolero-lfc 02.03.2020 08:50 # pistolero-lfc
    Джо "Стена" Гомез

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  2. mrjingles 02.03.2020 08:35 # mrjingles
    Ловруша же штатный Ванга со скамейки, зачем его на поле выпускать

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  3. arman-kz 02.03.2020 08:14 # arman-kz
    Психология у него, в отличие от психологии Ловрена, правильная. Вот и учится у топа. Тот же Ловрен паникуя и суетясь не может взаимодействовать и анализировать.

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  4. liverpool1892est 02.03.2020 07:10 # liverpool1892est
    Днарь хвалит Говнаря,это так символично...

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  5. civilsin 02.03.2020 07:04 # civilsin
    Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч...

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