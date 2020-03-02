Гвардиола сомневается, что кто-либо покорит трофейный рекорд "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что кому-либо удастся покорить его рекорд по завоеванию трофеев на внутренней арене.
В воскресенье "горожане" одержали победу 1:2 над "Астон Виллой" на "Уэмбли" и третий сезон подряд завоевали Кубок Лиги.
Таким образом, Гвардиола завоевал восемь из 11 трофеев, за которые были разыграны с момента своего назначения в "Сити" в 2016 году.
Но еще больше впечатляют успехи Гвардиолы на внутренней арене — восемь из девяти последних английских трофеев (три Кубка Лиги, один Кубок Англии, два титула Премьер-Лиги и два Суперкубка Англии) достались каталонцу, и прежде еще никому подобного не удавалось — и не удастся, считает Хосеп.
"Определенно, если считать только внутренние трофеи, то наши успехи выглядят еще более выдающимся. Восемь из девяти. Будет сложно это повторить — не только нам, но и нашим конкурентам".
"Я выиграл все шесть финалов за то время, что являюсь частью этого коллектива, и я очень доволен. Важно не просто выиграть один трофей и остановиться — важно в каждом матче показывать, что мы стремимся побеждать. Это лучшее, что мы можем дать клубу. На нас лежит обязанность выигрывать трофеи".
"Нам некогда отдыхать или праздновать, но когда вы будете размышлять и вспомнить, то поймете, что у этого коллектива есть нечто особенное. Я буду стараться на каждой тренировке убеждать их продолжать в том же духе".
"Самый прекрасный трофей — это Премьер-Лига. Но также и самый сложный. В обычный сезон нам было бы достаточно очков для чемпионства, но в этом году есть другая команда, которая выступает удивительным образом. Но мы обязаны финишировать вторыми, а также у нас есть Кубок Англии и ответный матч с "Реалом", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
02.03.2020 06:00
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красавела. делает качественно свою работу
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отскочили мрази
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Пеп топарь жуткий, всех болел МС с победой! Это конечно всего лишь КАЛ, но все равно приятно)))
C’mon City!!!
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Пеп удивительный тренер,столько трофеев уже завоевал,а сколько еще намолотит,одному Богу известно
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Выиграл никому не нужный трофей,а радуется как будто оч выиграл
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восемь из девяти последних английских трофеев (три Кубка Лиги, один Кубок Англии, два титула Премьер-Лиги и два Суперкубка Англии)
пф, щас просретс еще КА и АПЛ, будет еще хуже
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