Гвардиола сомневается, что кто-либо покорит трофейный рекорд "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что кому-либо удастся покорить его рекорд по завоеванию трофеев на внутренней арене.

В воскресенье "горожане" одержали победу 1:2 над "Астон Виллой" на "Уэмбли" и третий сезон подряд завоевали Кубок Лиги.

Таким образом, Гвардиола завоевал восемь из 11 трофеев, за которые были разыграны с момента своего назначения в "Сити" в 2016 году.

Но еще больше впечатляют успехи Гвардиолы на внутренней арене — восемь из девяти последних английских трофеев (три Кубка Лиги, один Кубок Англии, два титула Премьер-Лиги и два Суперкубка Англии) достались каталонцу, и прежде еще никому подобного не удавалось — и не удастся, считает Хосеп.

"Определенно, если считать только внутренние трофеи, то наши успехи выглядят еще более выдающимся. Восемь из девяти. Будет сложно это повторить — не только нам, но и нашим конкурентам".

"Я выиграл все шесть финалов за то время, что являюсь частью этого коллектива, и я очень доволен. Важно не просто выиграть один трофей и остановиться — важно в каждом матче показывать, что мы стремимся побеждать. Это лучшее, что мы можем дать клубу. На нас лежит обязанность выигрывать трофеи".

"Нам некогда отдыхать или праздновать, но когда вы будете размышлять и вспомнить, то поймете, что у этого коллектива есть нечто особенное. Я буду стараться на каждой тренировке убеждать их продолжать в том же духе".

"Самый прекрасный трофей — это Премьер-Лига. Но также и самый сложный. В обычный сезон нам было бы достаточно очков для чемпионства, но в этом году есть другая команда, которая выступает удивительным образом. Но мы обязаны финишировать вторыми, а также у нас есть Кубок Англии и ответный матч с "Реалом", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1720

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-soul 02.03.2020 08:51 # chelsea-soul
    красавела. делает качественно свою работу

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 02.03.2020 08:50 # pistolero-lfc
    отскочили мрази

    (ответить)

  3. arhangel777 02.03.2020 08:07 # arhangel777
    Пеп топарь жуткий, всех болел МС с победой! Это конечно всего лишь КАЛ, но все равно приятно)))
    C’mon City!!!

    (ответить)

  4. liverpool1892est 02.03.2020 07:14 # liverpool1892est
    Пеп удивительный тренер,столько трофеев уже завоевал,а сколько еще намолотит,одному Богу известно

    (ответить)

  5. liverpoolec23 02.03.2020 06:31 # liverpoolec23
    Выиграл никому не нужный трофей,а радуется как будто оч выиграл

    (ответить)

  6. wengerrrro 02.03.2020 06:03 # wengerrrro
    восемь из девяти последних английских трофеев (три Кубка Лиги, один Кубок Англии, два титула Премьер-Лиги и два Суперкубка Англии)

    пф, щас просретс еще КА и АПЛ, будет еще хуже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: