Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

28-й тур Премьер-Лиги вышел укороченным из-за финала Кубка Лиги, но от того не менее захватывающим. Лидер потерпел свое первое поражение в этом сезоне, а борьба за четвертое место только обострилась, как и борьба за выживание.





"Норвич" дарит себе шанс на спасение



"Лестер" не сумел победить в четвертой подряд игре чемпионата. К осечкам "лис" в последнее время привыкли, но очередная случилась на поле, казалось, безнадежного "Норвича". Команда Даниэля Фарке остается на дне таблицы, но три очка, заработанные в пятницу, дарят ей шанс на спасение.



"Норвич" забил первый гол с игры в 2020 году. Сдержав давление соперника, команда Даниэля Фарке на 70-й минуте ответила ударом Джамала Льюиса. У "Лестера" были моменты в первом тайме, был отмененный гол Ихеаначо (Варди не играл из-за повреждения) после перерыва, но команда Брендана Роджерса должна давать больше. "Норвич" уверенно сдержал соперника в концовке встречи, одержал пятую победу в сезоне и не позволил "Лестеру" обыграть себя и со второй попытки. Матч этих команд в декабре завершился вничью.



Даниэль Фарке также выиграл от возвращения в основу Эмилиано Буэндии — аргентинец был одним из лучших на поле.



"Кристал Пэлас" побеждает в дерби



Принципиальность противостояния "Брайтона" и "Пэлас" до конца понятна только болельщикам этих клубов. В прошлом сезоне "чайки" сделали дубль в матчах с лондонской командой, и они были близки к тому, чтобы победить в первой встрече этой кампании на "Селхерст Парк".



Гол Уилфрида Захи тогда спас подопечных Роя Ходжсона от поражения, но на этот раз "Пэлас" взял максимум. Джордан Айю — автор единственного мяча в этой встрече. "Орлы" одержали вторую подряд победу в чемпионате и увеличили отрыв от опасной зоны. "Брайтон" по-прежнему остается без побед в 2020 году. Грэм Поттер, испытывая трудности с результатами, уже несколько раз отказался отказывался от привычного стиля игры "чаек", но сами результаты лучше не становятся. После трех подряд ничьих "Брайтон" снова проигрывает — да еще и такому сопернику. Порадоваться хозяева могли разве что фантастическому промаху Захи в концовке встречи.



Атака "Вест Хэма" радует все больше



Первая встреча "молотобойцев" после возвращения Дэвида Мойеса вдохновляла. "Вест Хэм" на своем поле забил четыре гола в ворота "Борнмута", сходу одержав свою самую крупную победу за несколько лет. Следующей победы в чемпионате пришлось ждать почти два месяца. Сложный календарь также не способствовал атакующего футболу: "Вест Хэм" Мойеса успел сыграть с "Лестером", "Ливерпулем", "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Еще одна игра с "Ливерпулем" в прошлый понедельник подарила надежду. Лондонцы очки не удержали, но забили в ворота лидеров дважды. Эти тенденции получили продолжение в субботу, когда "Вест Хэм" эффектно разбил дома "Саутгемптон" 3:1. Один из лучших матчей команды в сезоне. Четверка форвардов Боуэн-Форнальс-Алле-Антонио играла выше всяких похвал и могла довести дело до разгрома. "Вест Хэм" снова побеждает, и последняя неделя показывает, что команда Мойеса способна, помимо всего прочего, впечатлять и своей игрой в передней линии.



"Борнмут" снова не по зубам "Челси"



Нужно ли считать сенсацией ничью "Челси" на стадионе "Дин Корт"? В прошлом году "синие" проиграли здесь "Борнмуту" 4:0. Они проиграли команде Эдди Хау в декабре дома, когда та пребывала в своей худшей форме. В конце концов, победа над "Тоттенхэмом" неделю назад лишь прервала серию неудач "Челси" в чемпионате. Затем случился разгром от "Баварии", а статистика напоминала: в последний раз лондонцы побеждали на выезде в чемпионате еще в прошлом году.



"Челси" владел инициативой на протяжении большей части субботней встречи. "Борнмут" ограничился мощным началом первого и второго таймов. В первой половине "Челси" гола избежал, хотя Филип Биллинг имел пару отличных шансов. После перерыва подопечные Хау забили дважды в течение нескольких минут — и перевернули игру в свою пользу. Маркос Алонсо оформил в конце поединка дубль и заработал для "Челси" очко. Но, учитывая разные тенденции, в "Борнмуте" могли огорчиться. Наверняка многие местные ожидали увидеть третью подряд домашнюю победу команды Хау. Параллельные результаты отправили "Борнмут" в зону вылета, но домашние игры должны остаться опорой "вишенок" до конца сезона.



"Ливерпуль" побежден



Команда Юргена Клоппа уже давно играет посредственно. Ей удалось избежать наказания за это в понедельник с "Вест Хэмом", но "Уотфорд" отпускать лидеров чемпионата не стал. Тем более что "Ливерпуль" был даже не посредственен, а просто плох. И речь не о высоко установленной планке. Гости стадиона "Викаридж Роуд" нанесли только один удар в створ за весь матч. И создали, по большому счету, одну неплохую возможность забить.



"Уотфорд" забил трижды. "Ливерпуль" не пройдет дистанцию без поражений и не повторит достижений "Престона" и "Арсенала". Это могло случиться по-разному, но вышло очень больно — и это большая заслуга аутсайдера. "Уотфорд" провел выдающийся поединок, даже потеряв в первом тайме Жерара Деулофеу. Команда Найджела Пирсона выдала сумасшедший отрезок после перерыва, когда дубль Исмаилы Сарра и гол Троя Дини отправили "Ливерпуль" в нокаут. Мерсисайдцы наверняка рассчитывали на повторение недавней истории с "Норвичем", но когда более агрессивная команда Пирсона нанесла несколько ударов, будущие чемпионы не имели моральных сил на камбэк. Им оставалось принять поражение.



Большой результат для "Уотфорда", но также важный момент для "Ливерпуля". Чемпионство никуда не убежит, но в преддверии игры с "Атлетико" в Лиге Чемпионов команде Клоппа нужно банально прибавлять. Это выступление на "Викаридж Роуд" пришло не из ниоткуда.



"Вулверхэмптон" делает шаг к Лиге Чемпионов



Еще одна отличная неделя для команды Нуну Эшпириту Санту. Проход "Эспаньола" в Лиге Европы был официально оформлен в четверг, а уже в воскресенье "Вулверхэмптон" одержал важную победу на поле "Тоттенхэма". По сути, сразу два шага в направлении Лиги Чемпионов, хотя потенциальный триумф в европейском турнире — событие самодостаточное и более важное.



Матч с "Тоттенхэмом" вышел ожидаемо зрелищным и мог повернуться в обе стороны. Хозяева дважды вели в счете, но "волки" дважды отвечали, а затем забили и третий мяч. Форма Диого Жоты стало пугающей для соперников почти так же, как форма Адамы Траоре в недавнем прошлом. Моуриньо после игры говорил о том, что его команде отчасти не повезло, но тут уж "шпоры" вернули долг сопернику. В декабре на "Молинью" им как раз таки повезло заработать три очка.



"Вулверхэмптон" обходит "Тоттенхэм" в таблице и догоняет "Юнайтед", занимающий пятую позицию. Отставание от "Челси" тоже невелико.



"Эвертон" ограничился ничьей с "Юнайтед"



Команда Карло Анчелотти не могла считать себя аутсайдером перед домашней встречей с "Манчестер Юнайтед". "Эвертон" выиграл пять из 10 предыдущих встреч против МЮ на своем поле, а в прошлом году разбил манкунианцев дома со счетом 4:0. После увольнения Марку Силвы "ириски" также только раз потеряли очки на своем поле — и "Ньюкаслу" очень повезло уйти от поражения несколько недель назад.



Старт получился для них отличным: Давид Де Хеа подарил очередной мяч Доминику Калверт-Левину. Джордан Пикфорд ответил любезностью со своей стороны, и пустил в ближний угол удар Бруну Фернандеша. Оба голкипера затем совершали сейвы в надежде исправиться, а победного мяча "Эвертон" под занавес лишили арбитры — и лишили по делу. Карло Анчелотти был удален после финального свистка из-за своей реакции, и страсть итальянца нашла поддержку у болельщиков "Эвертона". Карло пока не удается победить большого соперника, но его команда показывает готовность играть с кем угодно, не уступает дома и этим радует "Гудисон Парк". Фаны могут быть слегка разочарованы результатом, но точно не отношением футболистов после смены тренера.



Иван Громиков специально для FAPL.ru