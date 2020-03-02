Премьер-Лига объяснила, почему гол "Эвертона" против МЮ был отменен

Крис Кавана и Давид Де Хеа Премьер-Лига выпустила официальное заявление, объяснив, почему гол "Эвертона" в компенсированное время матча против "Манчестер Юнайтед" был отменен.

На исходе воскресного матча на "Гудисон Парк" нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Левин при помощи рикошета отправил мяч в ближний угол ворот голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Однако радость "Эвертона" продлилась недолго. Система VAR постановила отменить гол по причине офсайда у Гульфи Сигурдссона, хотя тот даже не коснулся мяча.

После завершившегося вничью 1:1 матча Премьер-Лига была вынуждена объяснить, почему это был активный офсайд.

"Гол Доминика Калверт-Левина на 91-й минуте матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" был отменен в результате использования системы VAR, которая определила, что Гульфи Сигурдссон находится в положении вне игры".

"Рефери в поле принял решение засчитать гол, однако система VAR указала рефери на то, что Сигурдссон находился непосредственно на линии обзора Давида Де Хеа и совершил явное действие, которое оказало влияние на способность Де Хеа отразить мяч", — гласит заявление лиги.

Отмененный гол Доминика Калверт-Левина


Метки VAR, Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2020 00:05

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  1. yxaxaxaxaxa 02.03.2020 01:14 # yxaxaxaxaxa
    кто этот жирный, щекастый пузан под 23 номером на картинке?

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  2. gerrard08 02.03.2020 01:13 # gerrard08
    пздц им че текс безвиз пишет? че за сборы

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  3. highneken 02.03.2020 01:09 # highneken
    Блять, какой позор , отменить автогол из за оффсайда на человеке которого сбили в штрафной с возможным нарушением. Еще и такую херню наговорили...
    Там по хорошему можно было еще на наличие пенальти проверить.

    Вар еще больше обнажил проблему судейства. Там половина , дебилов не умеющим накладывать правила на ситуацию.

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  4. van-der-slav 02.03.2020 00:48 # van-der-slav
    позорища бл. лучше бы вообще молчали. чушь какую то сморозили откровенную. в общем надеюсь что судей из англии еще не скоро пустят на другие международные соревнования

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  5. ilovemanutd 02.03.2020 00:35 # ilovemanutd
    Это скорее гол, чем нет

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  6. martingor 02.03.2020 00:27 # martingor
    этих красных ушлепков всегда будут тянуть

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  7. unclearness 02.03.2020 00:23 # unclearness
    Скааа лол какой нах обзор???
    Типа де хеа в момент удара мяч не видит?)))
    Уж лучше бы промолчали чем такую херню сморозить

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  8. ganinilyha 02.03.2020 00:21 # ganinilyha
    Найс пруфы. Лига долбаёбов. Причём Кавана адекватным оказался, но на варе чмошники скамовские.

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  9. liverpo0ol 02.03.2020 00:17 # liverpo0ol
    А как же мяч сандерленда в ворота ЛФК в 2009 г

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  10. chebrec 02.03.2020 00:15 # chebrec
    Это какой-то позор

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  11. lexa-arsenal 02.03.2020 00:14 # lexa-arsenal
    В общем насосали манки как обычно

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