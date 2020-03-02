Премьер-Лига объяснила, почему гол "Эвертона" против МЮ был отменен
Премьер-Лига выпустила официальное заявление, объяснив, почему гол "Эвертона" в компенсированное время матча против "Манчестер Юнайтед" был отменен.
На исходе воскресного матча на "Гудисон Парк" нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Левин при помощи рикошета отправил мяч в ближний угол ворот голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.
Однако радость "Эвертона" продлилась недолго. Система VAR постановила отменить гол по причине офсайда у Гульфи Сигурдссона, хотя тот даже не коснулся мяча.
После завершившегося вничью 1:1 матча Премьер-Лига была вынуждена объяснить, почему это был активный офсайд.
"Гол Доминика Калверт-Левина на 91-й минуте матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" был отменен в результате использования системы VAR, которая определила, что Гульфи Сигурдссон находится в положении вне игры".
"Рефери в поле принял решение засчитать гол, однако система VAR указала рефери на то, что Сигурдссон находился непосредственно на линии обзора Давида Де Хеа и совершил явное действие, которое оказало влияние на способность Де Хеа отразить мяч", — гласит заявление лиги.
This absolutely nails it.— Lee • 𝓔𝓕𝓒 (@Lee_EFC2) March 1, 2020
Watch in slow motion. De Gea’s eyes are on the ball as it starts rolling past Sigurdsson.
His view was quite clearly NOT obstructed in any way, shape or form.
Robbed!!! #FuckVAR pic.twitter.com/mU5IHSHSe7
02.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
кто этот жирный, щекастый пузан под 23 номером на картинке?
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пздц им че текс безвиз пишет? че за сборы
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Блять, какой позор , отменить автогол из за оффсайда на человеке которого сбили в штрафной с возможным нарушением. Еще и такую херню наговорили...
Там по хорошему можно было еще на наличие пенальти проверить.
Вар еще больше обнажил проблему судейства. Там половина , дебилов не умеющим накладывать правила на ситуацию.
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позорища бл. лучше бы вообще молчали. чушь какую то сморозили откровенную. в общем надеюсь что судей из англии еще не скоро пустят на другие международные соревнования
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Это скорее гол, чем нет
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этих красных ушлепков всегда будут тянуть
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Скааа лол какой нах обзор???
Типа де хеа в момент удара мяч не видит?)))
Уж лучше бы промолчали чем такую херню сморозить
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Найс пруфы. Лига долбаёбов. Причём Кавана адекватным оказался, но на варе чмошники скамовские.
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А как же мяч сандерленда в ворота ЛФК в 2009 г
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Это какой-то позор
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В общем насосали манки как обычно
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