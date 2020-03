Премьер-Лига объяснила, почему гол "Эвертона" против МЮ был отменен

Премьер-Лига выпустила официальное заявление, объяснив, почему гол "Эвертона" в компенсированное время матча против "Манчестер Юнайтед" был отменен.

На исходе воскресного матча на "Гудисон Парк" нападающий "ирисок" Доминик Калверт-Левин при помощи рикошета отправил мяч в ближний угол ворот голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа.



Однако радость "Эвертона" продлилась недолго. Система VAR постановила отменить гол по причине офсайда у Гульфи Сигурдссона, хотя тот даже не коснулся мяча.



После завершившегося вничью 1:1 матча Премьер-Лига была вынуждена объяснить, почему это был активный офсайд.



"Гол Доминика Калверт-Левина на 91-й минуте матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" был отменен в результате использования системы VAR, которая определила, что Гульфи Сигурдссон находится в положении вне игры".



"Рефери в поле принял решение засчитать гол, однако система VAR указала рефери на то, что Сигурдссон находился непосредственно на линии обзора Давида Де Хеа и совершил явное действие, которое оказало влияние на способность Де Хеа отразить мяч", — гласит заявление лиги.









