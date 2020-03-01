Моуриньо считает, что "Тоттенхэму" не хватает агрессии

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что его команде не хватает спортивной агрессии.

В воскресном противостоянии с "Вулверхэмптоном" подопечные Жозе Моуриньо дважды позволили своему сопернику отыграться, в итоге оставшись без очков.



Домашнее поражение 3:2 стало большим ударом по шансам "шпор" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, но Моуриньо знает в чем проблема.



"Думаю, мы были наказаны — и не только сегодня, когда нам забивали второй и третий гол. Нас наказывают достаточно давно, потому что у нас нет этой агрессии, безжалостности".



"Думаю, мы слишком добрые, слишком милые. В этом была единственная разница между командами сегодня. В остальном, думаю, мы были очень хороши".



"У нас не возникло ни единой проблемы, за исключением созданных на индивидуальном мастерстве "волков". Так что это несправедливый результат, совершенно несправедливый", — цитирует Моуриньо Daily Mail.