Сульшер: "Де Хеа — лучший голкипер в мире"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал Давида Де Хеа лучшим голкипером в мире, но намекнул на желание вернуть Дина Хендерсона после завершения аренды в "Шеффилд Юнайтед".

В воскресенье Де Хеа отметился грубейшим ляпом против "Эвертона". Давид неудачно выбил мяч от своих ворот, попал в соперника, и случился курьезный гол.



Де Хеа немедленно был подвергнут порицанию со стороны фанатов, однако Сульшер отказывается критиковать своего подопечного. Оле Гуннар согласен с болельщиками лишь насчет идеи вернуть блестяще выступающего в Шеффилде Хендерсона.



"Я на 100 процентов доверяю Давиду. У него был сложный период в прошлом сезоне, но в этом сезоне он очень, очень хорош. Я не могу вспомнить приведших к голу ошибок в его исполнении, не считая матча с "Уотфордом".



"В случае с этим голом он был слишком медленным. Он знает это. Но этим Доминик Калверт-Левин показал себя — он погонится и за бумажкой в ветреный день. Своей игрой он заслужил гол".



"Мы хотим, чтобы у "Манчестер Юнайтед" был как можно более сильный состав, и Дин наш игрок. В данный момент он очень хорошо выступает, и мы хотим, чтобы он сражался за право играть здесь, когда вернется. Но Давид, как мне кажется, хорошо отреагировал и отразил удар Сигурдссона в концовке".



"На мой взгляд, Давид лучший голкипер в мире. А Дин очень хороший конкурент, как и Серхио Ромеро. Мы хотим, чтобы мастерство и конкуренция зашкаливали в нашей команде. Если ты хочешь уцелеть на вершине, ты должен опередить всех своих конкурентов", — цитирует Сульшера The Telegraph.