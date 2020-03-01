"Сити" завоевал Кубок Лиги третий сезон подряд

"Манчестер Сити" третий сезон подряд выиграл Кубок Лиги, на сей раз победив в финале "Астон Виллу" со счетом 1:2.

"Вилланы" дерзко начали матч на "Уэмбли", и первые минуты "Сити" даже не мог выйти со своей половины поля. Неплохой момент имел Анвар Эль-Гази, пробив головой над перекладиной.



Однако "горожане" не прогнулись и вскоре забрали инициативу. А уже на 20-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет. Родри забросил мяч к воротам, Фил Фоден сделал скидку назад головой, создав для Серхио Агуэро возможность пробить ногой с отскоком от газона — 0:1.



Прошло еще 10 минут, и счет был удвоен. Родри превосходно пробил головой после подачи Илкаем Гюндоганом углового — 0:2.



"Сити" господствовал на поле, и третий гол назревал. Назревал и на 41-й минуте случился — но в другие ворота. Джон Стоунс потерял равновесие на ровном месте, пользуясь чем, Эль-Гази прорвался по левому флангу и навесил в центр, где Мбвана Саматта неотразимо пробил головой — 1:2.



Гол Саматты напрочь испортил впечатление от игры "горожан" в первом тайме, потому что "Сити" полностью доминировал над "Астон Виллой", и интрига выглядела умершей.



Во втором тайме "горожане" продолжили искать третий гол, однако бирмингемцы закрылись, сделав упор на оборону и надеясь дождаться своего шанса уколоть соперника.



В плане зрелищности игра во втором тайме оставляла желать сильно лучшего. Опасные моменты практически отсутствовали.



На 81-й минуте Агуэро мог обеспечить своей команде спокойную концовку, однако удар Серхио по летящему мячу получился неточным — поехала нога.



Своего шанса "Астон Вилла" дождалась, но не использовала. На 88-й минуте Бьорн Энгелс пробил головой после подачи углового, а Клаудио Браво перевел мяч в штангу.



На момент Энгелса "Сити" ответил ударом вышедшего на замену Бернарду Силвы, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд тоже оказался на высоте.



В заключительные минуты "горожане" играли на отбой, но отчаянный натиск "Виллы" выдержали без проблем.



"Сити" ожидаемо победил, но мог победить гораздо комфортнее, учитывая подавляющее преимущество в первом тайме, до гола Саматты. "Горожане" завоевали очередной трофей, а "Астон Вилла" теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:0)



Голы: Саматта 41 — Агуэро 20, Родри 30.



"Астон Вилла": Нюланд, Гильберт, Энгелс, Мингс, Таргетт, Накамба, Аль-Мухаммади (Трезеге 70), Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хурихэйн 70), Саматта (Дэвис 80).



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Гюндоган (Де Брюйне 77), Фоден, Давид Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Агуэро (Жезус 84).



Предупреждения: Накамба, Аль-Мухаммади — Родри, Стерлинг.