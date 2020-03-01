"Сити" завоевал Кубок Лиги третий сезон подряд

Фил Фоден и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" третий сезон подряд выиграл Кубок Лиги, на сей раз победив в финале "Астон Виллу" со счетом 1:2.

"Вилланы" дерзко начали матч на "Уэмбли", и первые минуты "Сити" даже не мог выйти со своей половины поля. Неплохой момент имел Анвар Эль-Гази, пробив головой над перекладиной.

Однако "горожане" не прогнулись и вскоре забрали инициативу. А уже на 20-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет. Родри забросил мяч к воротам, Фил Фоден сделал скидку назад головой, создав для Серхио Агуэро возможность пробить ногой с отскоком от газона — 0:1.

Прошло еще 10 минут, и счет был удвоен. Родри превосходно пробил головой после подачи Илкаем Гюндоганом углового — 0:2.

"Сити" господствовал на поле, и третий гол назревал. Назревал и на 41-й минуте случился — но в другие ворота. Джон Стоунс потерял равновесие на ровном месте, пользуясь чем, Эль-Гази прорвался по левому флангу и навесил в центр, где Мбвана Саматта неотразимо пробил головой — 1:2.

Гол Саматты напрочь испортил впечатление от игры "горожан" в первом тайме, потому что "Сити" полностью доминировал над "Астон Виллой", и интрига выглядела умершей.

Во втором тайме "горожане" продолжили искать третий гол, однако бирмингемцы закрылись, сделав упор на оборону и надеясь дождаться своего шанса уколоть соперника.

В плане зрелищности игра во втором тайме оставляла желать сильно лучшего. Опасные моменты практически отсутствовали.

На 81-й минуте Агуэро мог обеспечить своей команде спокойную концовку, однако удар Серхио по летящему мячу получился неточным — поехала нога.

Своего шанса "Астон Вилла" дождалась, но не использовала. На 88-й минуте Бьорн Энгелс пробил головой после подачи углового, а Клаудио Браво перевел мяч в штангу.

На момент Энгелса "Сити" ответил ударом вышедшего на замену Бернарду Силвы, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд тоже оказался на высоте.

В заключительные минуты "горожане" играли на отбой, но отчаянный натиск "Виллы" выдержали без проблем.

"Сити" ожидаемо победил, но мог победить гораздо комфортнее, учитывая подавляющее преимущество в первом тайме, до гола Саматты. "Горожане" завоевали очередной трофей, а "Астон Вилла" теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:0)

Голы: Саматта 41 — Агуэро 20, Родри 30.

"Астон Вилла": Нюланд, Гильберт, Энгелс, Мингс, Таргетт, Накамба, Аль-Мухаммади (Трезеге 70), Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хурихэйн 70), Саматта (Дэвис 80).

"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Гюндоган (Де Брюйне 77), Фоден, Давид Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Агуэро (Жезус 84).

Предупреждения: Накамба, Аль-Мухаммади — Родри, Стерлинг.


Метки Астон Вилла, Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1106

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  1. mc-od 01.03.2020 22:14 # mc-od
    27.02.2020 02:00 # удалить
    mc-od

    Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал.)) Уверен, даже самые упоротые хэйтеры и то баблишек подняли. Конечно, Маарез с Жезусом должны были всё раньше решать...

    Ну да ладно, едем дальше. На выходных КОРОЛЯМ уже новый трофей предстоить выигрывать. Кароч, скриньте.)) Всем добра!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76932/?c=1

    Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал. (c) В целом, для финала вполне добротный вышел матч. С Гюндоганом и Родри вместе, начали даже слишком академично, и несмотря на все "старания" Стоунза соперник особых проблем не доставил. Хотя Вилланы очень старались и выглядели достойно. Кароч, очередной трофей в копилочку КОРОЛЕЙ!

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  2. sausage 01.03.2020 22:06 # sausage
    Скоро этот Карабао недоразумение отменят и Сити будет нечего выигрывать.

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  3. liverpo0ol 01.03.2020 21:56 # liverpo0ol
    гратз

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  4. idel 01.03.2020 21:49 # idel
    Пеп нашел свой турнир)

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  5. mototroller 01.03.2020 21:46 # mototroller
    Короли

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  6. griezmann 01.03.2020 21:43 # griezmann
    Pep Guardiola has now won 29 trophies in his 11 years of management. He averages a trophy every 22 matches!

    14 at Barcelona
    7 at Bayern Munich
    8 at Manchester City

    Legendary.

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  7. sellman 01.03.2020 21:41 # sellman
    0рси0 — самый обоссаный клуб в АПЛ
    МЮ — клуб бидаразов
    ЛФК — золотые су4ки Уотфорда

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  8. alexomck 01.03.2020 21:38 # alexomck
    многим не нравится Гвардиола, за то что он забирает кубки принадлежащие Челси, но он хоть старается вести себя правильно, а не лицемерит на каждом шагу, аки Клопп.

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  9. gucman 01.03.2020 21:37 # gucman
    что-то колбасников меньше стало. не уж то из-за того, что их вчера опписяли трижды?

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  10. stilllove 01.03.2020 21:35 # stilllove
    короли КЛ!!! вроде мелочь, а приятно

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  11. viva-5555 01.03.2020 21:34 # viva-5555
    Вилле респект!!! В конце чуть больше фарта, и овертайм, а там возможно и пенальти.......и.....хз....

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  12. scholes22 01.03.2020 21:34 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  13. chr1s8rown 01.03.2020 21:33 # chr1s8rown
    Недотрофей

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  14. alexomck 01.03.2020 21:33 # alexomck
    Вилла позорники, канеш, какому-то Сити проиграли, даж не Уотфорду или Борнмуту.

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  15. dannylucker 01.03.2020 21:30 # dannylucker
    Вечер сделали стоунс и браво

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  16. chelsea88 01.03.2020 21:30 # chelsea88
    Ггшки довольны наверное победе своих хозяев.

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  17. ibe 01.03.2020 21:30 # ibe
    Нормально для количества чашек
    В остальном это ключевой сезон для Сити. Реал пройдут стопроц, а там условная Аталанта или Лейпциг. Последний шанс для лысого взять ЛЧ. Если и при таком раскладе обосрутся - значит реально не их турнир, как и Арсенал останутся на бутылках.

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  18. dannylucker 01.03.2020 21:30 # dannylucker
    Всех с потной победой!!!

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  19. slash-lfc 01.03.2020 21:30 # slash-lfc
    КУБОК КОРОЛЕЙ!!! 1.5 фанатов с достойной победой! АВЕ КОРОЛИ!!!

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  20. jaguar 01.03.2020 21:29 # jaguar
    во время 2 гола не должно было быть угловой... а так вполне ожидаемо

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