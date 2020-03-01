"Сити" завоевал Кубок Лиги третий сезон подряд
"Манчестер Сити" третий сезон подряд выиграл Кубок Лиги, на сей раз победив в финале "Астон Виллу" со счетом 1:2.
"Вилланы" дерзко начали матч на "Уэмбли", и первые минуты "Сити" даже не мог выйти со своей половины поля. Неплохой момент имел Анвар Эль-Гази, пробив головой над перекладиной.
Однако "горожане" не прогнулись и вскоре забрали инициативу. А уже на 20-й минуте подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет. Родри забросил мяч к воротам, Фил Фоден сделал скидку назад головой, создав для Серхио Агуэро возможность пробить ногой с отскоком от газона — 0:1.
Прошло еще 10 минут, и счет был удвоен. Родри превосходно пробил головой после подачи Илкаем Гюндоганом углового — 0:2.
"Сити" господствовал на поле, и третий гол назревал. Назревал и на 41-й минуте случился — но в другие ворота. Джон Стоунс потерял равновесие на ровном месте, пользуясь чем, Эль-Гази прорвался по левому флангу и навесил в центр, где Мбвана Саматта неотразимо пробил головой — 1:2.
Гол Саматты напрочь испортил впечатление от игры "горожан" в первом тайме, потому что "Сити" полностью доминировал над "Астон Виллой", и интрига выглядела умершей.
Во втором тайме "горожане" продолжили искать третий гол, однако бирмингемцы закрылись, сделав упор на оборону и надеясь дождаться своего шанса уколоть соперника.
В плане зрелищности игра во втором тайме оставляла желать сильно лучшего. Опасные моменты практически отсутствовали.
На 81-й минуте Агуэро мог обеспечить своей команде спокойную концовку, однако удар Серхио по летящему мячу получился неточным — поехала нога.
Своего шанса "Астон Вилла" дождалась, но не использовала. На 88-й минуте Бьорн Энгелс пробил головой после подачи углового, а Клаудио Браво перевел мяч в штангу.
На момент Энгелса "Сити" ответил ударом вышедшего на замену Бернарду Силвы, однако голкипер "вилланов" Эрьян Нюланд тоже оказался на высоте.
В заключительные минуты "горожане" играли на отбой, но отчаянный натиск "Виллы" выдержали без проблем.
"Сити" ожидаемо победил, но мог победить гораздо комфортнее, учитывая подавляющее преимущество в первом тайме, до гола Саматты. "Горожане" завоевали очередной трофей, а "Астон Вилла" теперь может полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Премьер-Лиге.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:0)
Голы: Саматта 41 — Агуэро 20, Родри 30.
"Астон Вилла": Нюланд, Гильберт, Энгелс, Мингс, Таргетт, Накамба, Аль-Мухаммади (Трезеге 70), Луис, Грилиш, Эль-Гази (Хурихэйн 70), Саматта (Дэвис 80).
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунс, Фернандиньо, Зинченко, Родри, Гюндоган (Де Брюйне 77), Фоден, Давид Сильва (Бернарду Силва 77), Стерлинг, Агуэро (Жезус 84).
Предупреждения: Накамба, Аль-Мухаммади — Родри, Стерлинг.
01.03.2020 21:25
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Последние комментарии:
27.02.2020 02:00 # удалить
mc-od
Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал.)) Уверен, даже самые упоротые хэйтеры и то баблишек подняли. Конечно, Маарез с Жезусом должны были всё раньше решать...
Ну да ладно, едем дальше. На выходных КОРОЛЯМ уже новый трофей предстоить выигрывать. Кароч, скриньте.)) Всем добра!
Источник: http://fapl.ru/posts/76932/?c=1
Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал. (c) В целом, для финала вполне добротный вышел матч. С Гюндоганом и Родри вместе, начали даже слишком академично, и несмотря на все "старания" Стоунза соперник особых проблем не доставил. Хотя Вилланы очень старались и выглядели достойно. Кароч, очередной трофей в копилочку КОРОЛЕЙ!
(ответить)
Скоро этот Карабао недоразумение отменят и Сити будет нечего выигрывать.
(ответить)
гратз
(ответить)
Пеп нашел свой турнир)
(ответить)
Короли
(ответить)
Pep Guardiola has now won 29 trophies in his 11 years of management. He averages a trophy every 22 matches!
14 at Barcelona
7 at Bayern Munich
8 at Manchester City
Legendary.
(ответить)
0рси0 — самый обоссаный клуб в АПЛ
МЮ — клуб бидаразов
ЛФК — золотые су4ки Уотфорда
(ответить)
многим не нравится Гвардиола, за то что он забирает кубки принадлежащие Челси, но он хоть старается вести себя правильно, а не лицемерит на каждом шагу, аки Клопп.
(ответить)
что-то колбасников меньше стало. не уж то из-за того, что их вчера опписяли трижды?
(ответить)
короли КЛ!!! вроде мелочь, а приятно
(ответить)
Вилле респект!!! В конце чуть больше фарта, и овертайм, а там возможно и пенальти.......и.....хз....
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Недотрофей
(ответить)
Вилла позорники, канеш, какому-то Сити проиграли, даж не Уотфорду или Борнмуту.
(ответить)
Вечер сделали стоунс и браво
(ответить)
Ггшки довольны наверное победе своих хозяев.
(ответить)
Нормально для количества чашек
В остальном это ключевой сезон для Сити. Реал пройдут стопроц, а там условная Аталанта или Лейпциг. Последний шанс для лысого взять ЛЧ. Если и при таком раскладе обосрутся - значит реально не их турнир, как и Арсенал останутся на бутылках.
(ответить)
Всех с потной победой!!!
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КУБОК КОРОЛЕЙ!!! 1.5 фанатов с достойной победой! АВЕ КОРОЛИ!!!
(ответить)
во время 2 гола не должно было быть угловой... а так вполне ожидаемо
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