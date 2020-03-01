Анчелотти грозит дисквалификация на матч против "Челси"
Главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти грозит дисквалификация на матч со своим бывшим клубом "Челси" в следующий уикенд после красной карточки в противостоянии с "Манчестер Юнайтед".
Ничейный матч между "Эвертоном" и "Юнайтед" (1:1) был отмечен отмененным голом хозяев "Гудисон Парк" в компенсированное время. И хотя Гульфи Сигурдссон не коснулся мяча по пути в ворота, система VAR решила, что это активный офсайд, так как исландский полузащитник перекрывал обзор голкиперу.
Мотивы VAR выглядят довольно противоречивыми, и после финального свистка Анчелотти вступил в конфронтацию с рефери Крисом Каваной. Карло получил красную карточку и теперь ждет, что по этому поводу решит FA.
"После матча я попросил объяснений. Возникло недопонимание, и меня удалили. В раздевалке я спокойно поговорил с рефери, но это останется между нами. Я не проявлял неуважения. Давайте посмотрим, что будет".
"Это сложная ситуация. У Гульфи зафиксировали офсайд, но нам кажется, он не перекрывал обзор Де Хеа. Ты должен был решить, перекрывает он обзор голкиперу или нет. Каждый понимает, что на это можно смотреть по-разному".
"Надеюсь, меня не дисквалифицируют. Я не проявлял неуважения к рефери, но если меня дисквалифицируют, я отправлюсь на "Стэмфорд Бридж" и буду на трибунах".
"Мы сыграли очень хорошо, и я доволен этим. Мы должны продолжать двигаться вперед, без жалоб и оглядки назад", — сообщил Анчелотти Sky Sports.
01.03.2020 21:00
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Последние комментарии:
Он требовал объяснений от судьи, почему отменил забитый мяч. Как штык встал перед ним, и громко наорал даже можно сказать. А реф дилетант, кроме как достать красную, мозгов не хватило ни на что другое. Просто английские судьи по умолчанию худшие в топ лигах.
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Опять Сульшер судьям наротировал?!
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Всё правильно, как Баллак надо на чертей этих бездарных.
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