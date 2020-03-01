Кин: "Я бы убил Де Хеа за такую ошибку"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа после ошибки того в матче против "Эвертона" (1:1).
Воскресный матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" начался с того, что Де Хеа, выбивая мяч от своих ворот, попал в ногу нападающего "ирисок" Доминика Калверт-Левина, и случился нелепейший гол. Кин не может простить Давиду столь грубую ошибку.
"На месте его главного тренера или партнера по команде я бы убил его! За такое хочется убить!"
"Будучи голкипером, он слишком умничает. Он просто слишком затянул. Чего он ждал?! Если собираешься принять решение, делай это быстро, по крайней мере. Все это важнейшие для "Юнайтед" моменты в плане борьбы за попадание в топ-4, и когда тебя подводит столь опытный голкипер... Чего он ждал?!"
"Думаю, он повел себя слегка высокомерно. Он словно говорил: "Посмотрите на меня..."
"Я бы высек его в перерыве. Я бы не стал ждать до конца матча", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
01.03.2020 20:00
Просмотров: 1201
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жалкая тень великого Кариуса!
(ответить)
"Я бы высек его в перерыве."Да что там у них происходит в раздевалке? Содом и Гоморра. Такое впечатление что в перерыве игроки в кожаных ошейниках и стрингах от лингарда поправляя анальные пробки ходят по кругу а сморщенный бестрофейный карлик писдит их плетью.. Этот неадекват с отбитыми мозгами призывает пиздить игроков как их пиздил красноносый штоле? Понятно теперь почему так хочет вырваться из памойки почба и так рад что вырвался Лукаку..так рад что уже 17 мячей положил за Интер.. Кстате..инстаграмные питухи памойки - ньювел уже выложил пост как он открывает 2 бутылки шампанского за ничью с ивертоном?
(ответить)
Кто нибудь скажите ему, что футбол времен Клафа канул в лету. Сейчас за подобное по судам затаскают и об продолжении карьеры тренера можно будет забыть.
(ответить)
Хендерсон потирает ручки уже
(ответить)
сделал бы то же самое
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий