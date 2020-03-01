Кин: "Я бы убил Де Хеа за такую ошибку"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа после ошибки того в матче против "Эвертона" (1:1).

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" начался с того, что Де Хеа, выбивая мяч от своих ворот, попал в ногу нападающего "ирисок" Доминика Калверт-Левина, и случился нелепейший гол. Кин не может простить Давиду столь грубую ошибку.



"На месте его главного тренера или партнера по команде я бы убил его! За такое хочется убить!"



"Будучи голкипером, он слишком умничает. Он просто слишком затянул. Чего он ждал?! Если собираешься принять решение, делай это быстро, по крайней мере. Все это важнейшие для "Юнайтед" моменты в плане борьбы за попадание в топ-4, и когда тебя подводит столь опытный голкипер... Чего он ждал?!"



"Думаю, он повел себя слегка высокомерно. Он словно говорил: "Посмотрите на меня..."



"Я бы высек его в перерыве. Я бы не стал ждать до конца матча", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.