"Вулверхэмптон" нанес поражение "Тоттенхэму" со счетом 2:3 и приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в три очка.

Наставник "шпор" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение от "Челси", убрав из стартового состава Уго Льориса, Тоби Алдервейрелда, Яна Вертонгена и Танги Ндомбеле. Вместо них вышли Пауло Гассанига, Серж Орье, Эрик Дайер и Деле Алли.



В стартовый состав "волков" вернулись Рубен Винагре и Адама Траоре относительно победы над "Норвичем".



В начале матча хозяева демонстрировали хороший контроль мяча и открыли счет, использовав свой первый же серьезный момент. На 13-й минуте Стивен Бергвейн сыграл на добивании после того, как голкипер гостей Руй Патрисиу отразил перед собой удар Деле Алли с близкого расстояния — 1:0.



Хозяева вели игру, и ничего не предвещало для них беды, но на 27-й минуте счет стал равным. Орье позволил Винагре прострелить с левого края штрафной, а Дайер на пару с Яфетом Тангангой устроили какой-то цирк, позволив Мэтту Дохерти поразить цель с линии вратарской — 1:1.



Остаток первого тайма был лишен заслуживающих внимания событий, за исключением еще одного гола. Перед самым перерывом Орье проник в штрафную, заложил финт и нанес обводящий удар в дальний угол — 2:1.



Вскоре после начала второго тайма Деле Алли мог сделать преимущества своей команды комфортным. Полузащитник "шпор" бил головой из центра штрафной после заброса верхом, но просто не попал в створ.



Тут же последовал ответ гостей. Диогу Жота буквально внес мяч в ворота на дальней штанге после прострела с правого края штрафной от Дохерти — 2:2.



Второй раз за матч отыгравшись, "Вулверхэмптон" почувствовал уверенность в себе, и это вылилось в еще один гол "волков" на 73-й минуте. Завершая контратаку, Рауль Хименес ворвался в чужую штрафную, усадил на пятую точку Тангангу и расстрелял ворота — 2:3.



Никакого финального штурма у "шпор" не получилось. Гости уверенно выстояли.



"Тоттенхэм" впервые в сезоне потерпел три поражения подряд с учетом всех соревнований, во втором матче Премьер-Лиги подряд пропустив три гола. "Вулверхэмптон" сыграл вторым номером, но сделал это отлично.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче