"Юнайтед" унес ноги с "Гудисон Парк"

Отмененный системой VAR гол в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в гостях у "Эвертона" — 1:1.

По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" в прошлое воскресенье главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял половину полевых игроков, в этот раз доверившись Майклу Кину, Шеймусу Коулмену, Тому Дэвису, Андре Гомешу и Тео Уолкотту.



Пять перестановок произвел и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно победы 5:0 над "Брюгге" в четверг, освежив команду с помощью Давида Де Хеа, Виктора Линделефа, Неманьи Матича, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда.



Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третей минуте, когда Давид Де Хеа готовился выбить мяч из своей штрафной, но попал в Доминика Калверта-Левина, от ноги которого снаряд отскочил в ворота — 1:0.



Почти сразу же Калверт-Левин едва не оформил дубль, ворвавшись в штрафную по левому краю после длинного заброса, однако Де Хеа не пустил мяч в дальний угол ворот.



Реакция команды на ляп своего голкипера получилась довольно позитивной. "Юнайтед" принялся оказывать давление, появились и удары. "Эвертон" же сосредоточился на контратаках и благодаря быстрым Ришарлисону и Калверт-Левину держал защитников соперника в напряжении.



При такой игре удача улыбнулась "дьяволам". На 31-й минуте Бруну Фернандеш нанес дальний удар, а голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд откровенно ошибся с выбором позиции и пропустил в ближний угол ворот — 1:1.



Остаток тайма был отмечен стычкой двух команд. В этой стычке даже хотел поучаствовать Карло Анчелотти, но был остановлен своим помощником Данканом Фергюсоном.



На 57-й минуте Гульфи Сигурдссон попал в штангу ударом со штрафного. Что касается игры, то после перерыва она была более-менее равной.



Установившееся равновесие могло покачнуться на последней минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Фернандеша, и с добиванием в упор вышедшего на замену Одиона Игало.



В компенсированное время Де Хеа успел отметиться своим сейвом, остановив мяч ногами. Калверт-Левин подхватил мяч и при помощи рикошета поразил ворота, однако система VAR определила офсайд — гол был отменен.



Отмененный VAR гол в концовке матча выглядит странным, но во втором тайме "Эвертон" был ближе к победе. "Юнайтед" в некоторой степени повезло.



"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче