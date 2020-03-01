"Юнайтед" унес ноги с "Гудисон Парк"
Отмененный системой VAR гол в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в гостях у "Эвертона" — 1:1.
По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" в прошлое воскресенье главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял половину полевых игроков, в этот раз доверившись Майклу Кину, Шеймусу Коулмену, Тому Дэвису, Андре Гомешу и Тео Уолкотту.
Пять перестановок произвел и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно победы 5:0 над "Брюгге" в четверг, освежив команду с помощью Давида Де Хеа, Виктора Линделефа, Неманьи Матича, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда.
Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третей минуте, когда Давид Де Хеа готовился выбить мяч из своей штрафной, но попал в Доминика Калверта-Левина, от ноги которого снаряд отскочил в ворота — 1:0.
Почти сразу же Калверт-Левин едва не оформил дубль, ворвавшись в штрафную по левому краю после длинного заброса, однако Де Хеа не пустил мяч в дальний угол ворот.
Реакция команды на ляп своего голкипера получилась довольно позитивной. "Юнайтед" принялся оказывать давление, появились и удары. "Эвертон" же сосредоточился на контратаках и благодаря быстрым Ришарлисону и Калверт-Левину держал защитников соперника в напряжении.
При такой игре удача улыбнулась "дьяволам". На 31-й минуте Бруну Фернандеш нанес дальний удар, а голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд откровенно ошибся с выбором позиции и пропустил в ближний угол ворот — 1:1.
Остаток тайма был отмечен стычкой двух команд. В этой стычке даже хотел поучаствовать Карло Анчелотти, но был остановлен своим помощником Данканом Фергюсоном.
На 57-й минуте Гульфи Сигурдссон попал в штангу ударом со штрафного. Что касается игры, то после перерыва она была более-менее равной.
Установившееся равновесие могло покачнуться на последней минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Фернандеша, и с добиванием в упор вышедшего на замену Одиона Игало.
В компенсированное время Де Хеа успел отметиться своим сейвом, остановив мяч ногами. Калверт-Левин подхватил мяч и при помощи рикошета поразил ворота, однако система VAR определила офсайд — гол был отменен.
Отмененный VAR гол в концовке матча выглядит странным, но во втором тайме "Эвертон" был ближе к победе. "Юнайтед" в некоторой степени повезло.
"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
01.03.2020 19:00
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Последние комментарии:
Смотрим в таблицу. 4 место никому не нужно....
Мдее
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Сринольпуль с анбитеном
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так Сити и чемпик к КАЛу положит, пойдет ща Пулька всем сливать подряд.
(ответить)
Зря Вилла забила этот гол. Сейчас КОРОЛИ разозлятся и устроят Шестьнольси Прое6алси
(ответить)
Стоит уже задуматься чтобы карабао кап переименовать в ЭмСити кап. Ну или в начале сезона выдавать 1 кубок Сити. Нах эти лишние матчи... а за второй, поменьше пускай остальные борятся ))
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Кееек.)) Стоунз!!!
Казнить. Внимание, не запятая, а точка! Нельзя помиловать.
(ответить)
Адепты "кепа - дырка" болей они за сити уже с пеной у рта кричали бы о дырке на воротах у сити
(ответить)
Гоооооооооооооооолллллл!!!!
(ответить)
типа интрига
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КОЛОЛИИ
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КАРАЛИ
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калали
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углового не было, естественно и второго гола тоже.
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сити с победой
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КОРОЛИ мстят этим деревенщинам за детей Ливерпуля!!!
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ЦАРИ!!!
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Лучший коммент ветки - 6лять,тупые пенсы бомбят, потому что красный член вплотную приближается к их жoпе, что они вылупили свои зенки и не видят там оффсайда, щас бы им такой гол забили, они бы своим ртом, полным спермы, пытались что-то пробулькать, что это оффсайд!!!))
Источник: http://fapl.ru/posts/77011/?c=1
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чот вилла не впечатляет
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КОРОЛИ!!!
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вилла - приплылла
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