"Юнайтед" унес ноги с "Гудисон Парк"

Давид Де Хеа Отмененный системой VAR гол в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в гостях у "Эвертона" — 1:1.

По сравнению с поражением 3:2 от "Арсенала" в прошлое воскресенье главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти поменял половину полевых игроков, в этот раз доверившись Майклу Кину, Шеймусу Коулмену, Тому Дэвису, Андре Гомешу и Тео Уолкотту.

Пять перестановок произвел и наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер относительно победы 5:0 над "Брюгге" в четверг, освежив команду с помощью Давида Де Хеа, Виктора Линделефа, Неманьи Матича, Антони Мартиаля и Мейсона Гринвуда.

Счет в матче на "Гудисон Парк" был открыт уже на третей минуте, когда Давид Де Хеа готовился выбить мяч из своей штрафной, но попал в Доминика Калверта-Левина, от ноги которого снаряд отскочил в ворота — 1:0.

Почти сразу же Калверт-Левин едва не оформил дубль, ворвавшись в штрафную по левому краю после длинного заброса, однако Де Хеа не пустил мяч в дальний угол ворот.

Реакция команды на ляп своего голкипера получилась довольно позитивной. "Юнайтед" принялся оказывать давление, появились и удары. "Эвертон" же сосредоточился на контратаках и благодаря быстрым Ришарлисону и Калверт-Левину держал защитников соперника в напряжении.

При такой игре удача улыбнулась "дьяволам". На 31-й минуте Бруну Фернандеш нанес дальний удар, а голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд откровенно ошибся с выбором позиции и пропустил в ближний угол ворот — 1:1.

Остаток тайма был отмечен стычкой двух команд. В этой стычке даже хотел поучаствовать Карло Анчелотти, но был остановлен своим помощником Данканом Фергюсоном.

На 57-й минуте Гульфи Сигурдссон попал в штангу ударом со штрафного. Что касается игры, то после перерыва она была более-менее равной.

Установившееся равновесие могло покачнуться на последней минуте, но Джордан Пикфорд справился и с ударом Фернандеша, и с добиванием в упор вышедшего на замену Одиона Игало.

В компенсированное время Де Хеа успел отметиться своим сейвом, остановив мяч ногами. Калверт-Левин подхватил мяч и при помощи рикошета поразил ворота, однако система VAR определила офсайд — гол был отменен.

Отмененный VAR гол в концовке матча выглядит странным, но во втором тайме "Эвертон" был ближе к победе. "Юнайтед" в некоторой степени повезло.

"Эвертон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3778

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mototroller 01.03.2020 20:31 # mototroller
    Смотрим в таблицу. 4 место никому не нужно....
    Мдее

    (ответить)

  2. meshuggah 01.03.2020 20:29 # meshuggah
    Сринольпуль с анбитеном

    (ответить)

  3. alexomck 01.03.2020 20:22 # alexomck
    так Сити и чемпик к КАЛу положит, пойдет ща Пулька всем сливать подряд.

    (ответить)

  4. slash-lfc 01.03.2020 20:17 # slash-lfc
    Зря Вилла забила этот гол. Сейчас КОРОЛИ разозлятся и устроят Шестьнольси Прое6алси

    (ответить)

  5. highneken 01.03.2020 20:14 # highneken
    Стоит уже задуматься чтобы карабао кап переименовать в ЭмСити кап. Ну или в начале сезона выдавать 1 кубок Сити. Нах эти лишние матчи... а за второй, поменьше пускай остальные борятся ))

    (ответить)

  6. mc-od 01.03.2020 20:14 # mc-od
    Кееек.)) Стоунз!!!
    Казнить. Внимание, не запятая, а точка! Нельзя помиловать.

    (ответить)

  7. ry-l 01.03.2020 20:12 # ry-l
    Адепты "кепа - дырка" болей они за сити уже с пеной у рта кричали бы о дырке на воротах у сити

    (ответить)

  8. chebrec 01.03.2020 20:12 # chebrec
    Гоооооооооооооооолллллл!!!!

    (ответить)

  9. alexomck 01.03.2020 20:11 # alexomck
    типа интрига

    (ответить)

  10. ry-l 01.03.2020 20:11 # ry-l
    КОЛОЛИИ

    (ответить)

  11. rap-woiska 01.03.2020 20:11 # rap-woiska
    КАРАЛИ

    (ответить)

  12. satellite 01.03.2020 20:11 # satellite
    калали

    (ответить)

  13. manutd-20champ 01.03.2020 20:05 # manutd-20champ
    углового не было, естественно и второго гола тоже.

    (ответить)

  14. liverfun 01.03.2020 20:03 # liverfun
    сити с победой

    (ответить)

  15. slash-lfc 01.03.2020 20:02 # slash-lfc
    КОРОЛИ мстят этим деревенщинам за детей Ливерпуля!!!

    (ответить)

  16. mc-od 01.03.2020 20:02 # mc-od
    ЦАРИ!!!

    (ответить)

  17. muaxaxaxa 01.03.2020 20:01 # muaxaxaxa
    Лучший коммент ветки - 6лять,тупые пенсы бомбят, потому что красный член вплотную приближается к их жoпе, что они вылупили свои зенки и не видят там оффсайда, щас бы им такой гол забили, они бы своим ртом, полным спермы, пытались что-то пробулькать, что это оффсайд!!!))

    Источник: http://fapl.ru/posts/77011/?c=1

    (ответить)

  18. master-fakaster 01.03.2020 20:01 # master-fakaster
    чот вилла не впечатляет

    (ответить)

  19. scholes22 01.03.2020 20:01 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  20. superperez101 01.03.2020 20:00 # superperez101
    вилла - приплылла

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: