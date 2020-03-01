Деулофеу не поможет "Уотфорду" в остатке сезона

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу уже не сыграет в этом сезоне после полученной накануне против "Ливерпуля" травмы колена.

Деулофеу травмировался еще в первом тайме победного для "шершней" матча Премьер-Лиги (3:0) после неудачного единоборства с Виргилом Ван Дейком. Доктора долго колдовали над Жераром, после чего унесли его с поля на носилках.



Первичное медицинское обследование показало, что Деулофеу повредил крестообразные связки колена. Если этот диагноз будет подтвержден, 25-летний испанец проведет в лазарете несколько месяцев.



"К сожалению для нас, результаты обследования говорят о том, что он, вероятно, пропустит остаток сезона. У него обнаружили травму крестообразных связок, и это очень плохо, потому что он такой важный игрок для нас".



"Джерри будет большой потерей для нас. Но мы справимся. Важно смотреть вперед с позитивным настроем, хотя эту новость никак не назовешь хорошей для нас", — сообщил главный тренер "Уотфорда" Найджел Пирсон Sky Sports.