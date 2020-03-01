Гвардиола: "Сити" жаждет очередной трофей"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не насытилась трофеями и отчаянно жаждет добавить очередной Кубок Лиги в свою коллекцию.

В последнее время "горожане" превратились в специалистов по Кубку Лиги, выигрывая его в четырех из шести предыдущих сезонов, включая прошлый и позапрошлый.



Однако Гвардиола и его игроки не чувствуют насыщения Кубками Лиги и трофеями в целом, а воскресный финал на "Уэмбли" против "Астон Виллы" проведут с соответствующей мотивацией.



"Наш настрой не изменился — мы голодны до очередного трофея. Мне не подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность этим игрокам. Поддерживать эту жажду успеха так сложно".



"Еще один финал — это огромное достижение, но теперь мы должны постараться выиграть его. Пока что мы были невероятно успешны в плане трофеев", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.